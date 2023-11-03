В столице прошла презентация нового альбома Люси Чеботиной «Первая леди» и клипа на песню «Псевдомодели». Она представляла собой перформанс с благотворительным аукционом, в котором участвовали самые именитые звезды. В их число вошли исполнители Филипп Киркоров и Анита Цой, а также композитор Игорь Крутой и фигуристка Александра Трусова.
На аукционе были проданы восемь картин, каждая из которых была тематически связана с песнями из нового альбома Люси. Одну из них, под названием «Примадонна», Киркоров купил за 700 тысяч рублей. Еще одну картину за сумму около 400 тысяч рублей приобрела Анита Цой. Вырученные средства отправятся в благотворительный фонд помощи детям.
Фото звезд-участников мероприятия — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анита Цой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анита Цой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина и певец Филипп Киркоров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина и певец Филипп Киркоров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мария Ост и Антон Гормах
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мария Ост и Антон Гормах
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров и представитель российского МИД Мария Захарова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров и представитель российского МИД Мария Захарова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров и Люся Чеботина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров и Люся Чеботина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
певица Люся Чеботина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
певица Люся Чеботина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Композитор Игорь Крутой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Композитор Игорь Крутой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Адель Бикулова - основатель Галерии стиля Адель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Адель Бикулова - основатель Галерии стиля Адель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Настя Крайнова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Настя Крайнова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Станислав Ярушин
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Станислав Ярушин
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Настя Крайнова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Настя Крайнова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Игорь Крутой и Люся Чеботина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Игорь Крутой и Люся Чеботина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Карина Нигай
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Карина Нигай
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певцы Митя Фомин и Люся Чеботина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певцы Митя Фомин и Люся Чеботина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина