«Первая леди»: фото презентации альбома и клипа Люси Чеботиной с Киркоровым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Люся Чеботина

В столице прошла презентация нового альбома Люси Чеботиной «Первая леди» и клипа на песню «Псевдомодели». Она представляла собой перформанс с благотворительным аукционом, в котором участвовали самые именитые звезды. В их число вошли исполнители Филипп Киркоров и Анита Цой, а также композитор Игорь Крутой и фигуристка Александра Трусова.

На аукционе были проданы восемь картин, каждая из которых была тематически связана с песнями из нового альбома Люси. Одну из них, под названием «Примадонна», Киркоров купил за 700 тысяч рублей. Еще одну картину за сумму около 400 тысяч рублей приобрела Анита Цой. Вырученные средства отправятся в благотворительный фонд помощи детям.

Фото звезд-участников мероприятия — в галерее NEWS.ru.

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