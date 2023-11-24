Составлен список артистов, которые подпали под санкции Запада из-за СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Газманов

Многие поддержавшие спецоперацию российские знаменитости подпали под санкции Запада из-за своей гражданской позиции. О ком речь?

Кто из артистов подпал под санкции Запада

В августе 2022 года Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России. В черный список подпали Олег Газманов, Николай Расторгуев, Юлия Чичерина, а также философ Александр Дугин.

В октябре 2022 года Канада ввела ограничения против некоторых артистов. Тогда под санкциями оказались Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки и Владимир Машков.

В феврале 2023 года власти Канады внесли в санкционные списки 38 физических и 16 юридических лиц за «распространение российской дезинформации и пропаганды». Под ограничения подпали Михаил Боярский, Николай Басков, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Александр Маршал, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Марат Башаров, Дима Билан, Сергей Бобунец, Александр Буйнов, Ирина Аллегрова, Максим Аверин, Игорь Бутман, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Виктория Дайнеко и Михаил Галустян.

В июле этого года санкции Канады также распространились на Иосифа Пригожина, Никиту Михалкова, Ивана Охлобыстина, Дмитрия Харатьяна, Филиппа Киркорова, Тимати, Александра Скляра, SHAMAN, Валерию, Юлию Чичерину.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя введенные рестрикции, заявил, что власти Канады стараются «бежать вперед всех» стран Запада.

«Канада все время пытается бежать впереди всех, демонстрируя, какой она образцовый „санкционерщик“», — сказал он.

Николай Басков считает, что санкции Канады демонстрируют двойные стандарты Запада. По его мнению, власти страны уделили слишком много внимания его патриотической позиции.

«Так и представляю, как МИД Канады всем составом смотрит концерт на Красной площади и старательно записывает каждого, кто там выступил. Теперь, если ты поддерживаешь свою страну и ее безопасность, тебя называют пропагандистом. Двойные стандарты Запада в действии», — высказался артист в авторском Telegram-канале.

Кто из артистов подпал под санкции Украины

В январе президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против 119 человек, преимущественно это российские деятели культуры: актеры, певцы, музыканты и телеведущие. Под ограничения подпали Филипп Киркоров, Никита Михалков, Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян, Евгений Петросян, Жанна Бадоева и другие лица.

Под рестрикции также подпали Василий Вакуленко (Баста), Сергей Бобунец, Анна Нетребко, Лариса Долина, Лолита Милявская, Владимир Пресняков, Дима Билан, Ирина Аллегрова, Сергей Лазарев, Александр Буйнов, Виктория Дайнеко, Валерий Дидюля, Валерий Кипелов, Пелагея, Стас Пьеха, Михаил Шуфутинский, Анита Цой, Виктор Сухоруков, Игорь Бутман.

Санкции предполагают блокирование счетов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, запрет на въезд на Украину, а также лишение украинских государственных наград. Ограничения действуют на протяжении десяти лет.

Читайте также:

Зеленский ввел новые санкции против лиц и компаний из России

Канада ввела дополнительные санкции против 29 российских юрлиц

Российские вузы и министр труда подпали под санкции Канады