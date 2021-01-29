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Ольгу Кормухину и Игоря Саруханова внесли в чёрный список на Украине

15:34, 29 января 2021 85
Ольга Кормухина Ольга Кормухина Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Министерство культуры и информационной политики Украины в очередной раз расширило чёрный список деятелей культуры, в том числе российских, якобы представляющих угрозу для национальной безопасности страны.

В него включены заслуженная артистка РФ певица Ольга Кормухина, а также певец и композитор Игорь Саруханов.

Наряду с ними чёрный список пополнили артисты Ольга Засульская, Марк Тишман и Денис Клявер. В перечень они включены по инициативе Службу безопасности Украины (СБУ), сообщается на сайте министерства.

Чёрный список ведётся с 2015 года, когда Киев признал Россию страной-агрессором. В настоящее время в нём 164 фамилии.

Ранее NEWS.ru писал, что в МИД Украины намерены закрыть въезд в страну российскому телеведущему Тиграну Кеосаяну. Пресс-секретарь ведомства Олег Никоненко пояснил, что это связано с посещением Кеосаяном Донецка. Он также отметил, что супруга телеведущего — главный редактор RT Маргарита Симоньян — уже давно объявлена Киевом «невъездной».

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