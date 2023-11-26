Трагическая смерть мужа, поездки в метро: как сейчас живет певица Натали

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Певица Наталья Рудина (Натали)

Певица Наталья Рудина (Натали) в этом году потеряла мужа, продюсера Александра Рудина. Как артистка пережила смерть супруга, чем она занимается сейчас?

Что известно о смерти мужа Натали

Муж Натали, музыкальный продюсер Александр Рудин, умер 30 августа 2023 года. Ему было 53 года. Супруги прожили вместе 32 года, у них есть трое сыновей.

Натали и Рудин поженились, когда артистке было всего 17 лет. Чтобы зарегистрировать брак в этом возрасте, певице пришлось предоставить ЗАГСу поддельную справку о беременности.

По данным Telegram-канала Baza, тело супруга артистки нашли на козырьке дома на Беломорской улице в Москве. Источник сообщил, что Рудин страдал от депрессии, которая возникла на фоне осложнений от COVID-19. С таким диагнозом он наблюдался в клинике с 2021 года.

Натали также отмечала, что ее муж два года боролся с последствиями коронавирусной инфекции. Продюсера похоронили на родине в Дзержинске.

«Ушел от последствий коронавируса, два года борьбы с болезнью. Я сражалась, а он как будто предчувствовал, что уйдет, и учил эти два года жить без него, но был рядом. А сейчас похоронен в нашем родном с ним Дзержинске, я так решила», — комментировала она.

Как Натали переживала смерть мужа

После смерти Алексея Рудина Натали не стала приостанавливать концертную деятельность. Она заявила, что не планирует покидать сцену, поскольку такова была воля мужа.

«Концерты и выступления не прекращаю — такова была воля мужа. Это дело всей его жизни, даже больше, чем для меня. Буду петь. Думаю, смогу», — сообщала артистка в микроблоге.

Через 20 дней после кончины супруга Натали выступила на концерте в Нижнем Новгороде в рамках празднования Дня города. Она вышла на сцену в траурном черном платье.

«Вы, конечно, знаете о моей грустной утрате — ушел из жизни мой муж, и даже еще нет 40 дней, как его не стало, но он бы мне не простил, если бы я пропустила замечательный праздник Нижнего Новгорода на нашей родной земле», — сказала исполнительница перед выступлением.

Подписчики артистки раскритиковали ее за скорый концерт после смерти мужа. По их мнению, Натали должна была выдержать траур «хотя бы 40 дней» и воздержаться от выступлений на развлекательных мероприятиях.

Фото: Геодакян Артем/ТАСС Певица Наталья Рудина (Натали)

Чем сейчас занимается Натали

Натали продолжает концертную деятельность.

Недавно она призналась, что до сих пор не может привыкнуть к жизни без мужа. Чтобы пережить утрату, исполнительница занимается с психологом.

«Умерла не частичка, а огромная часть меня, я даже не знаю, меньшая или большая. Только после трагедии я вдруг поняла, насколько он для меня был важным и главным! Пока живешь бок о бок, воспринимаешь все как должное. У нас тоже всякое бывало, а потом раз — человека не стало, и в эту трагичную минуту ты каждой клеточкой вдруг осознаешь, что тебе было подарено судьбой... Я каждую неделю занимаюсь с психологом. Знаете, срабатывает психосоматика. То рука отнимается — это я не могу с ним расстаться. То спина болит, то под глазом кровоподтек, а я пальцем себя не трогала. Все эти болезни не настоящие, а я так проживаю боль», — рассказывала она.

По словам Натали, прийти в себя ей помогает общение с людьми. Она рассказала, что стала чаще ездить в метро, поскольку среди людей ей становится легче. К тому же исполнительница самостоятельно делает покупки и возит детей в школу и детский сад.

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