Натали, Гурцкая, Тодоровский: как звезды переживают смерть супругов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диана Гурцкая

Продюсер Александр Рудин ушел из жизни в минувший четверг. Его жена певица Натали (Наталья Рудина) лишь спустя несколько дней нашла в себе силы сообщить о трагедии. Артистка призналась, что старается держаться и не планирует покидать сцену. А как другие звезды переживали смерть супругов?

«Концерты и выступления не прекращаю — такова была воля мужа. Это дело всей его жизни, даже больше, чем для меня. Буду петь. Думаю, смогу», — написала Натали в личном аккаунте в социальных сетях.

По словам певицы, супруг умер от последствий коронавируса. При этом артистка два года делала все возможное для его выздоровления.

«Ушел от последствий ковида, два года борьбы с болезнью. Я сражалась, а он как будто предчувствовал, что уйдет, и учил эти два года жить без него, но был рядом. А сейчас похоронен в нашем родном с ним Дзержинске, я так решила», — сообщила исполнительница.

Фото: t.me/natali_star74 Певица Натали (Наталья Рудина)

Как живет Диана Гурцкая после смерти мужа

Не так давно похоронила супруга певица Диана Гурцкая. Ее супруг Петр Кучеренко, занимавший должность заместителя министра науки и высшего образования, скончался 20 мая. Ему стало внезапно плохо на борту самолета. Лайнер экстренно приземлился в Минеральных Водах, но врачи не смогли спасти Кучеренко. Он скончался в возрасте 46 лет.

По словам Ирины Хакамады, певица очень тяжело переживает смерть своего супруга.

«Я познакомила их. По ней эта трагедия ударила ужасно», — рассказала Хакамада в интервью NEWS.ru.

Певица Алена Кравец в беседе с MK.RU отметила, что состояние артистки «ужасное» и она не выходит на связь с друзьями и близкими.

«Честно говоря, в последнее время наши друзья ей стали звонить реже, потому что понимают: в такой период лучше не беспокоить. Депрессии, о которой говорят некоторые психологи, у Дианы нет. Есть только душевная боль, которая не пройдет ни за месяц, ни за два... Такой утраты, которую перенесла она, врагу не пожалеешь», — заявила Кравец.

Почему певица Юта после смерти мужа пропала на 11 лет

Певица Юта после смерти супруга — кинопродюсера Олега Осипова — исчезла с телевидения и радиоэфиров. Из-за сильного стресса у нее возникли проблемы с голосом, во время концертов она раз за разом переживала спазм голосовых связок, терапия не помогала. Только спустя годы исполнительница нашла силы вернуться на сцену, когда пришла в театр Российской армии.

Со дня смерти Осипова прошло больше 11 лет. Юта признается, что мыслей о втором замужестве за это время у нее не возникало ни разу.

«Мне не хватает времени на поиск второй половины. Настолько сейчас много всего, что я об этом забыла. И еще поняла, что когда появится тот самый, он сам меня найдет, даже искать не надо. А еще есть такая история. Когда ты привыкаешь жить одна, это затягивает», — говорила она в интервью Вячеславу Манучарову.

Как Валерий Тодоровский избежал депрессии после смерти жены

Режиссер Валерий Тодоровский в феврале 2022 года похоронил супругу — актрису Валерию Брик. В 40 лет она умерла после борьбы с онкологическим заболеванием.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Валерий Тодоровский

Через год после смерти супруги Тодоровский выпустил сериал о любви «Надвое», который посвятил покойной жене. Режиссер полностью погрузился в карьеру, иначе ему было не справиться с негативными мыслями.

«К счастью, я по своей природе человек, который живет не прошлым, а будущим. Если бы я рефлексировал постоянно о том, что не произошло в моей жизни, я бы с вами сейчас не разговаривал, не сидел бы в этом прекрасном месте с видом на Москву, а, наверное, тихо где-то кис на окраине в депрессии, никому не нужный неудачник. Сказать, что все у меня легко, все складывается, нельзя», — рассказал он «Известиям».

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