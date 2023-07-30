Почему умер муж певицы Натали: новые детали о сером кардинале шоу-бизнеса Продюсер Александр Рудин скоропостижно скончался. Вместе с Натали они прожили 32 года

Фото: Социальные сети

Александр Рудин и певица Натали

30 июля стало известно о смерти мужа певицы Натали — музыкального продюсера Александра Рудина. Сообщается, что мужчина скоропостижно скончался на 54-м году жизни. Вместе супруги прожили в браке 32 года. Чем запомнился Рудин, как он познакомился с будущей исполнительницей хитов «Ветер с моря дул» и «О боже, какой мужчина», что стало причиной смерти продюсера — в материале NEWS.ru.

Что известно о муже Натали

Александр Рудин родился в Дзержинске в 1970 году. О детских годах жизни мужчины и его родителях в открытых источниках информация отсутствует. Продюсер воспитывался в простой рабочей семье и поддерживал теплые отношения с родственниками. Известно, что Рудин не любил появляться на публике и держался в стороне от журналистов.

Как Рудин познакомился с Натали

Рудин услышал выступление юной артистки на одном из фестивалей и влюбился. Рудин предложил Натали записать песни, что и стало поводом общения.

24 августа 1991 года пара поженилась. Натали тогда было всего 17 лет. Чтобы узаконить отношения, им пришлось пойти на хитрость. В ЗАГСе молодожены предоставили поддельную справку о беременности певицы.

«Правда, потом Наташа долго себя корила за этот обман. Первая ее беременность закончилась выкидышем. А вторая — замершим плодом и диагнозом „бесплодие“. Наташа потом вспоминала, как, выйдя из клиники, горько зарыдала. К ней подошел мужчина, как потом выяснилось, доктор. Спросил, мол, что случилось, она рассказала. На что врач сказал: „Ты ещё молодая! Будут дети. Перестань плакать!“ С тех пор она больше не плакала», — вспоминали друзья певицы.

С того момента Рудин всегда находился рядом с супругой, поддерживал ее во всех начинаниях и помогал в трудных ситуациях. Он занимался продюсированием Натали: записывал ее песни, решал административные вопросы, искал композиторов, занимался продвижением. Вместе они переехали в Москву и заняли достойное место в российском шоу-бизнесе.

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru назвал Натали самым успешным проектом Рудина. Сам продюсер, по словам эксперта, был серым кардиналом шоу-бизнеса.

«Это был серый кардинал, который не особо выпячивал свою жизнь и не делал себя популярным. Он сделал акцент именно на Натали как на возможно своем самом успешном проекте. Знаю, что он ее заметил на фестивале. Видимо, у него сложился образ легкой хитовости и попсовости — все то, что и присуще Натали. Песни, образ и успех певицы был во многом благодаря супругу Александру», — отметил критик.

Фото: Социальные сети Александр Рудин и певица Натали

Сколько детей у Натали и Рудина

В 2001 году Натали родила сына Арсения. Через девять лет в семье родился второй ребенок — Анатолий. С сыновьями Рудин поддерживал теплые и доверительные отношения. Близкие друзья Натали называют его примерным семьянином.

В 2017 году Натали родила третьего сына, Евгения. За некоторое время до беременности певица стала гостьей программы «Битва экстрасенсов», где участники проекта предсказали ей скорое появление ребенка на свет. Супруги прожили вместе 32 года.

Что рассказывала Натали об отношениях с мужем

В 2022 году Натали рассказывала, что из-за насыщенного графика выступлений она редко видится с мужем.

«По-прежнему я не вижусь с мужем, несмотря на то что мы не расстаемся. Потому что слишком много течений: один ребенок, второй ребенок, поклонники, шоу-бизнес», — рассказывала Натали в эфире шоу «Ты не поверишь» на НТВ.

В программе «Когда все дома» на канале «Россия 1» артистка так объясняла секрет долгой семейной жизни: «С Сашей нам замечательно и живется, и работается. Наверное, наш брак длится так долго, потому что я вроде как все время скучаю по мужу. Потому что на работе я работаю и принадлежу, наверное, образу, а образ — зрителю. Работая с Сашей, мы смотрим в одном направлении, но вроде как не видим друг друга так, как должны муж и жена в энергетическом плане. Отдаемся делу. А дома дети, поэтому тоже не видим друг друга. Дома я многое отдаю детям», — признавалась певица.

Что известно о смерти мужа Натали

По данным «КП», продюсер не жаловался на здоровье, вредных привычек у супруга Натали не было. Близкие артистки сообщили, что две недели назад умер отец Рудина, теперь в семью пришла еще одна беда.

По информации Telegram-канала Mash, причиной смерти Рудина могло быть самоубийство.

Фото: Социальные сети Певица Натали с супругом Александром Рудиным

Что сказала Натали о смерти мужа

Певица заявила, что ее супруг умер от последствий коронавируса.

«Скончался Александр от последствий ковида. Два года боролись мы, но не сумели», — сказала Натали.

Какая еще певица потеряла мужа в 2023 году

Муж певицы Дианы Гурцкаи, заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко умер 21 мая на 47-м году жизни. Чиновнику стало плохо на борту самолета, летевшего в Россию с Кубы. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Минеральных Водах, но врачам не удалось спасти Кучеренко. В 2007 году у пары родился сын Константин. Известно, что ребенок пошел по стопам матери и учится в Гнесинском музыкальном училище.

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