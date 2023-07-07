«Земля стоит 600 тысяч»: актриса Хитяева не может похоронить сына Актриса Людмила Хитяева попросит власти Москвы помочь с похоронами сына

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Российская актриса Людмила Хитяева

Российская актриса Людмила Хитяева пожаловалась, что не может захоронить сына из-за высоких цен на московских кладбищах. Один квадратный метр земли, как ей сказали, «стоит 500-600 тысяч рублей». Актриса пыталась получить бесплатное место на Преображенском кладбище, где покоятся ее родители, но ей отказали. Теперь Хитяева собирается обращаться с петицией к властям Москвы, сообщает KP.RU.

92-летняя актриса Людмила Хитяева сообщила, что сама занимается организацией похорон 69-летнего сына, скончавшегося из-за проблем с сердцем: купила гроб, венки, цветы. Звезда фильма «Тихий Дон» хочет похоронить сына на Преображенском кладбище, рядом со своими родителями, но ей говорят, что там нет места.

На Преображенском есть свободная земля. Я вижу: появляются новые могилы, на них вырастают огромные памятники из гранита. Значит, кому-то все-таки можно. Ждут денег от меня? Кто-то сказал, что один квадратный метр земли на московских кладбищах стоит 500-600 тысяч рублей... Но ведь дело не только в деньгах, — говорит Хитяева.

Актриса призналась, что испытывает обиду от того, что поклонники до сих пор «узнают на улице и присылают письма, благодарят за картины», а власти столицы пока не могут помочь с похоронами.

Когда сталкиваешься с реальной проблемой, тем более представьте мое нынешнее состояние — умер единственный сын, никакие заслуги, признание ничего не решают, — уверяет Хитяева.

В 2022 году сообщалось, что Хитяева попала в больницу после травмы головы, когда ударилась своей квартире после падения. Актрису доставили в отделении нейрохирургии одного из столичных госпиталей.

Людмила Хитяева известна российским зрителям по ролям в фильмах «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Финист — Ясный сокол», «Евдокия» и многим другим.