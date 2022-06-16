«Умрёте — и будем решать»: актрисе Хитяевой отказали в месте на кладбище 91-летняя звезда советского кино Людмила Хитяева хочет быть похороненной вместе с родителями, но чиновники не оформляют разрешение при жизни актрисы

Фото: А. Гольцин/РИА Новости

91-летняя народная артистка РСФСР Людмила Хитяева, прославившаяся ролями в фильмах «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Екатерина Воронина» и многим другим, почти год просит московских чиновников помочь ей решить «вопрос с кладбищем». Почему звезда советского кино озаботилась этим вопросом при жизни, кто отказывает ей в получении бесплатного места под будущее захоронение и как Хитяевой после обращения NEWS.ru пообещали помочь в Госдуме — в нашем материале.

Почему Хитяева не хочет «лежать на статусных» Новодевичьем и Троекуровском кладбищах

Родители звезды советского кино Иван Яковлевич и Вера Ивановна покоятся на Преображенском кладбище в Москве (участок № 13). Людмила Хитяева рассказала NEWS.ru, что хотела бы после своего ухода быть похороненной рядом с ними, но неожиданно столкнулась со сложностями в оформлении необходимых документов.

Фото: Личный архив Вячеслава Моцардо Людмила Хитяева

По словам московского экскурсовода и культуролога Алексея Томаса-Марта, Преображенское кладбище закрыто для свободных захоронений и чаще всего народных артистов РСФСР хоронят на Ваганьковском, Троекуровском, Кунцевском или иных кладбищах, которые они укажут в завещании. Но закон, добавил наш собеседник, «не гарантирует, что человека похоронят непременно к родственникам».

Людмила Хитяева объяснила, что не хочет «лежать на статусных кладбищах».

Я, конечно, надеюсь еще пожить. Но после ухода в мир иной хотела бы покоиться рядом с мамой и папой. И нигде больше, — заявляет Людмила Хитяева.

Однако родительское надгробие на Преображенском кладбище, рассказывает актриса, потеснено «более свежими соседними могилами», и для возможного нового захоронения места там, по её словам, нет. Хитяева поделилась, что поначалу обратилась за разрешением на будущее захоронение в администрацию Преображенского кладбища, но её переадресовали в департамент торговли и услуг Москвы — именно эта структура столичного правительства «отвечает» за кладбища.

Актриса попросила чиновников выделить ей свободный участок на Преображенском кладбище, где она могла бы перезахоронить родителей и оставить рядом место для себя. Также Людмила Хитяева попросила позволить ей установить ограждение, чтобы «не подхоранивали посторонних».

Фото: Личный архив Вячеслава Моцардо

Фото: Личный архив Вячеслава Моцардо

Однако департамент торговли и услуг Москвы отказал актрисе в удовлетворении её просьб. Как говорится в документе, «участки для захоронения лиц, имевших заслуги перед обществом и государством, предоставляются только по факту их смерти».

По сути, они пишут в ответе великой советской актрисе: вот когда умрёте — тогда и будем решать ваш вопрос, — прокомментировал в разговоре с NEWS.ru друг Хитяевой руководитель Международного культурного центра «Слава» Вячеслав Моцардо.

Руководитель пресс-службы департамента торговли и услуг Москвы Тарас Белозёров сказал NEWS.ru, что ему «нечего добавить к имеющемуся письму, поскольку там все обоснованно и подробно расписано».

В ГУП «Ритуал», которое занимается организацией погребений на столичных кладбищах, в беседе с NEWS.ru затруднились назвать стоимость и саму возможность перезахоронения и подхоронения на данном погосте. По словам представителя предприятия, у них «нет такой информации от Преображенки».

Согласно федеральному закону № 8 «О погребении и похоронном деле», все места [на кладбищах] предоставляются по факту смерти, когда на руках уже имеется гербовое свидетельство о смерти. Даже если сейчас какие-то места есть, то потом их может не оказаться, — объяснили в ГУП «Ритуал».

Представитель компании уточнил, что если в одной могиле «уже есть два гроба, то подзахоронение возможно только урной после кремации, там и цветник можно организовать».

«Хитяева впервые попросила о чём-то, могли бы и навстречу пойти»

Друг Людмилы Хитяевой Вячеслав Моцардо напомнил, что на том же Преображенском кладбище покоится народный артист СССР Алексей Баталов (1928–2017).

Баталова же похоронили на Преображенском кладбище, для Баталова место нашлось, а для Хитяевой и её родных почему-то не хотят найти. А ведь она внесла вклад не меньший в нашу советскую и российскую культуру. Работала на совесть. Никогда за себя не хлопотала. Попросила один-единственный раз — сейчас. Уж могли бы пойти навстречу Хитяевой! — считает Вячеслав Моцардо.

Он также привёл в пример народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва (1936–2022), который после смерти своей жены Нины Куравлёвой (1939–2012) «застолбил место рядом с ней для себя»: установил табличку со своим именем, датой рождения и открытой датой смерти.

Леонид Куравлёв был спокоен, что его место не займут. В итоге упокоился рядом с супругой. Как и хотел, — подчеркнул Моцардо.

Правозащитник и журналист Антонина Саврасова-Абрамова, которая пытается помочь Людмиле Хитяевой в оформлении разрешительных документов для будущего упокоения, напомнила, что Нонна Мордюкова (1925–2008) в своё время ещё при жизни выразила желание быть похороненной на Кунцевском кладбище рядом со своим сыном Владимиром Тихоновым (1950–1990) и её просьбу исполнили.

Иосиф Кобзон в своей последней воле не захотел Новодевичье, захотел Востряковское — там, где похоронена его мама. И его похоронили на Востряковском. Почему Людмиле Хитяевой вдруг отказывают, лично я понять не могу, — отметила Антонина Саврасова-Абрамова.

Буква закона и исключения для Куравлёва и Баталова

Независимый юрист Анна Фролова объяснила в разговоре NEWS.ru, что «департамент торговли и услуг действует сугубо в рамках закона». По её словам, «в соответствии с российским законодательством умершего человека хоронят с учётом его личных пожеланий, которые можно отразить в завещании».

Обратим внимание на формулировку «с учётом» — одного волеизъявления недостаточно. Так как на участке может не оказаться места для «дополнительной могилы». Как и получается у Людмилы Хитяевой: рядом с могилами родителей нет свободного места. Место погребения тела (останков) или праха определяется специализированной службой по вопросам похоронного дела с учётом места смерти, наличия на указанном умершим месте погребения свободного участка земли, а также заслуг умершего перед обществом и государством, — пояснила юрист.

Анна Фролова подчеркнула, что выделить место для артистки и её родителей на бесплатной основе нельзя, поскольку «законодательство России подобного рода квоты не предусматривает». Возможно рассмотреть вариант на платной основе, но в этом случае «заявительнице придётся лично нести расходы на перезахоронение и покупку участка на закрытом кладбище, где имеются свободные места».

Юрист затруднилась прокомментировать случаи Леонида Куравлёва, Алексея Баталова и остальных знаменитостей, так как «не в курсе всех организационных нюансов».

Мне неизвестно, какие суммы перечисленные вами деятели культуры заплатили за место на кладбище и платили ли они. Либо им пошли навстречу, исходя из заслуг, — сказала Анна Фролова.

Вячеслав Моцардо усомнился в том, что у актрисы есть средства на приобретение участка на московском кладбище. Он отметил, что «если покупать место, то это огромные деньги, которых у Людмилы Ивановны нет». Искать «спонсоров» и просить Хитяева, по мнению друга, «не станет, стесняется».

Готовность помочь Людмиле Хитяевой выразил народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев. В беседе с NEWS.ru парламентарий пообещал «написать депутатский запрос и посодействовать».

По словам журналиста Елены Черданцевой, которая занимается исследованием московских некрополей, «проблема с местом захоронений в Москве существует последние несколько лет».

Каждый клочок земли в Москве стоит больших денег. Поэтому муниципальные службы наводят порядок на кладбищах, вводят правила. Недовольных людей, которым также отказывают в предоставлении земли на кладбищах рядом с родными, много, — рассказала журналист.

Антонина Саврасова-Абрамова призналась, что на днях виделась с Людмилой Хитяевой на культурном мероприятии и та «прекрасно себя чувствовала».

Уехала на машине, воздушный поцелуй послала. Королева! Подкрашенная, элегантная. Да, суставы болят. Но она еще выступает перед зрителями! Рассказывает, что обезболивающие вколют — и два часа можно стоять на сцене, — сказала Саврасова-Абрамова.

Она пожелала актрисе, чтобы «место рядом с родителями не понадобилось ей как можно дольше».