«Даже пошатывался»: Лановой перед смертью жаловался на скачки давления

Незадолго до смерти народный артист СССР Василий Лановой, скончавшийся ровно год назад 28 января, страдал от резких скачков давления, которое пытался «сбить силой мысли», и «пошатывался». Затем он заболел коронавирусом, но всё равно не сдавался: в палате актёр пел песни. О последних месяцах жизни звезды фильмов «Алые паруса» и «Офицеры» NEWS.ru рассказала его невестка Ольга Коротина-Гессе.

Вдова сына Василия Ланового Сергея (умер от остановки сердца в 2013 году) призналась, что заметила изменения в состоянии артиста за несколько месяцев до его смерти.

Он вдруг стал заметно волноваться перед каждым выходом на сцену. Резко поднималось давление, он даже пошатывался. Но отказывался относиться к этому серьёзно, вслух внушая себе: «Надо верить, что давление снизится, я его силой мысли своей снижу!». Он почти искренне верил «в силу мысли», — рассказала Ольга Коротина-Гессе.

Невестка Василия Ланового подчеркнула, что актёр старался уберечь свою жену народную артистку РСФСР Ирину Купченко от переживаний, связанных с его здоровьем. Заболев коронавирусом, Лановой не падал духом, пытался бодриться и внушить оптимизм супруге.

В больничной палате он не терял присутствия духа, даже пел. И обещал Ирине Петровне, что его вот-вот выпишут. Уже было пошёл на поправку, но организм не справился, — объяснила Ольга Коротина-Гессе.

Ранее сообщалось, что скандал с мемориальной доской актёру и фронтовику Георгию Юматову (1926–1997), прославившемуся ролью в фильме «Офицеры», удалось разрешить без участия Владимира Путина. Инициатором установки памятного барельефа на доме, в котором жил народный артист РСФСР, выступил режиссёр и продюсер Вячеслав Моцардо, однако он неожиданно столкнулся с препонами со стороны художественно-экспертного совета по скульптуре, монументальному и декоративному искусству при департаменте культурного наследия Москвы. Моцардо признавался NEWS.ru, что установка мемориальной доски Юматову было последней волей Василия Ланового, и планировал обратиться за помощью в решении этого вопроса к президенту России.