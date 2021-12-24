У брата Моргенштерна украли 4,5 миллиона рублей

У брата российского рэпера Алишера Моргенштерна — Максима Моргенштерна — с банковской карты украли 4,5 миллиона рублей. Музыкант уже обратился к юристу, частному детективу и IT-специалисту, которые помогли установить наиболее вероятную схему кражи денег. Об этом Моргенштерн-младший рассказал NEWS.ru.

Беру телефон. Смотрю — списание, 4 мульта (миллиона. — NEWS.ru). Я ошалел. Это были деньги инвестора, предназначенные на съёмки моего дебютного альбома. Выходит, я за один день подарил какому-то... (нецензурное слово. — NEWS.ru) 4,5 мульта, — рассказал рэпер.

Максим Моргенштерн уже обратился в банк, который «оказывает всяческое содействие». Вместе с юристом, частным детективом и привлечёнными IT-специалистами ему удалось выявить схему, по которой, вероятнее всего, были списаны деньги с карты.

Моргенштрен-младший объяснил, что в сентябре отдыхал со своей девушкой на Сейшельских островах. В местных банкоматах он снимал наличные деньги со своей карты в местной валюте. Юрист Максима Моргенштерна Анна Фролова предположила, что неизвестные могли установить на банкомате чип, сканирующий данные карт, включая вводимый клиентом пин-код.

Данные карт сливаются в Telegram-каналы, где одни мошенники покупают информацию у других. Это целая схема, распространённая особенно в странах Азии. Мы предполагаем, что таким образом к злоумышленникам и попали данные карты Максима, — пояснила в беседе с NEWS.ru юрист.

IT-специалистам юридической компании удалось выявить, что деньгами с карты Моргенштерна-младшего было оплачено проживание в одном из отелей в Малайзии на год вперёд. Юрист объяснила, как обычно работает подобная схема дальше: человек, перечисливший деньги на счёт отеля, звонит и отменяет бронь, соглашаясь забрать половину или две трети уплаченной суммы наличными. Оставшуюся часть средств он оставляет отелю.

Администрация небогатых малазийских гостиниц в ответ проявляет лояльность, не требуя оригинальных данных паспорта и никаких других подтверждений владельца карты. По сути, добыча делится, — отметила Анна Фролова.

Юрист добавила, что сейчас главная задача артиста и его представителей — выйти на руководство малазийской гостиницы раньше, чем это сделают предполагаемые мошенники, отменить бронь и вернуть деньги на счёт рэпера.

Ранее сообщалось, что хакеры впервые за три года украли деньги со счёта ЦБ. Как рассказал глава Group-IB Дмитрий Волков, риск повторения кибератак существует, но он не так высок, как в 2017–2018 годах, когда целевые атаки на банки проводились ежемесячно.

По словам руководителя аналитического центра компании «Зекурион» Владимира Ульянова, не существует 100% надёжных банковских систем, уязвимость есть везде, и то, что данные банковской карты могут попасть к постороннему человеку, является большой системной ошибкой, справиться с которой у банков пока не получается.