Семья Моргенштерна впервые рассказала, что подарила ему на свадьбу

Брат рэпера Моргенштерна Максим впервые рассказал, что семья подарила ему на свадьбу. Музыкант женился на Диларе Зиннатуллиной 31 августа, но о свадебном подарке его родных стало известно только сейчас. В беседе с NEWS.ru Максим Моргенштерн признался: презент вся семья рэпера готовила больше недели.

Брат музыканта отметил, что выбрать общий подарок на свадьбу Моргенштерна было очень сложно. У каждого из многочисленных членов семьи было своё мнение. Для решения этой задачи родственники рэпера накануне торжества собрались в Уфе, на родине исполнителя.

В Уфе собрались все наши родственники, приехали из Москвы, из Италии. Стали думать, что подарить, если у Алишера и так всё есть. Деньги или вещи? Не имеет смысла. Решили: а давайте подарим семейный танец! — рассказал Максим Моргенштерн.

Он добавил: чтобы на свадьбе не ударить в грязь лицом, родственники рэпера обратились за помощью к профессионалам.

Арендовали зал, наняли хореографа, больше недели вся семья репетировала. Это был мюзикл с треками Моргенштерна и западными песнями. Получилось, по-моему, прикольно, брату понравилось, — признался Максим.

Ранее брат Моргенштерна рассказал, как тот в детстве разбил ему голову в аквапарке, а через несколько лет, во время отдыха в Турции, обмотал туалетной бумагой, поджёг, но вовремя сбил пламя с помощью взятого в отеле огнетушителя.