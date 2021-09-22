Брат Моргенштерна: нам всё можно, пофиг на общественное мнение

Таким количеством скандалов, которые провоцирует Моргенштерн (Алишер Валеев), не может похвастать ни один артист шоу-бизнеса. Морген жёг деньги и снимал штаны на камеру. Его обвиняли в плагиате и пропаганде запрещённых веществ. И даже с высоких трибун Госдумы упрекали в отсутствии жизненных целей и ценностей. А он живёт как живёт — довольный собой, вызывающий острую неприязнь одних и восхищение других. Об эпатаже и философии поступков, нецензурных выражениях и кумирах, оригинальном подарке на свадьбу Моргенштерну и многом другом NEWS.ru рассказал его двоюродный брат Максим. Тоже, кстати, неординарная личность. В этом интервью Максим Моргенштерн впервые анонсировал свой дебютный альбом, после которого, как он заверяет, «вздрогнет» вся Россия.

На свадьбу подарили семейный танец

— В последний день лета Алишер женился. Что ты подарил на свадьбу брату и его невесте Диларе?

— Это был сложный выбор. В Уфе собрались все наши родственники, приехали из Москвы, из Италии... Стали думать.

Что подарить, если у Алишера и так всё есть? Деньги или вещи не имеет смысла. Решили, а давайте подарим семейный танец. Арендовали зал, наняли хореографа, больше недели вся семья репетировала. Это был мюзикл с треками Моргенштерна и западными песнями. Получилось, по-моему, прикольно, брату понравилось.

— Какой Моргенштерн в кругу близких? Тоже эпатажный?

— Обычный, нормальный. Каким был, таким остался. У нас было очень клёвое детство, много весёлых историй на двоих.

Однажды он разбил мне голову в аквапарке. Я забирался на горку, а Алишер предложил: мол, давай я тебя, как в футболе, подкатом собью, и будешь красиво лететь. Я согласился. Он сбил, я упал и ударился виском о край горки. Вот шрам. Это первый шрам в моей жизни...

Была история, когда мы с ним, отдыхая у бабушки с дедом, соседскую дачу подожгли, нечаянно вышло. А в Турции на отдыхе взяли огнетушитель в отеле и с ним бегали. Потом Алишер обмотал меня туалетной бумагой, поджёг и тушил этим же огнетушителем. В общем, есть что вспомнить.

— Что-то предвещало, что брат станет знаменитым?

— Сначала как будто ничто не предвещало, нет.

instagram.com/morgen_shtern

«Все говорили, что Алишер закончит жизнь бомжем»

— В чем успех Алишера у молодежной аудитории, как считаешь?

— В том, что говорит правду. И его не волнует общественное мнение.

Вот как устроено наше общество? Родители рожают ребёнка, он ещё в колыбельке лежит, а мама с папой уже надувают щёки и говорят: типа, наш сын станет юристом, футболистом.... Эй, а вы у него самого не забыли спросить, чего он сам-то хочет, когда вырастет?!

Общественное мнение навязывает, что ты должен окончить школу и поступить в институт, пойти работать... Работать, работать... А потом пенсия... Я так не хочу!

Я хочу просыпаться каждый день не с мрачными мыслями «Понедельник, снова на работу, скорей бы пятница», а с радостными. Заниматься тем, что мне нравится. Почему жизнь должна быть рутиной? Ведь живём один раз!

Все хотят жить счастливо и свободно. Но в голове крутится мысль: так нельзя, общество не поймёт... И я раньше так жил. Занимался хоккеем с четырёх лет. В 14 понял, что хочу быть музыкантом. Но поскольку родители много вложили в свою мечту вырастить из меня хоккеиста, я молчал. За это себя корю — что раньше им не сказал.

Играл даже три года в Америке, просыпался и думал: «О нет, опять на тренировку...» Когда началась первая волна коронавируса, наш тренер сказал, что иностранцам больше не будут оплачивать жильё и платить зарплату. Я вернулся в Россию. Начал читать книги Садхгуру (индийский писатель, мыслитель, общественный деятель. — NEWS.ru), смотреть его видеоролики, которые на многое мне открыли глаза.

— На что именно?

— Садхгуру говорит, что страхи существуют исключительно в нашем воображении и не надо ничего бояться.

Я понял, что не должно быть страха перед общественным мнением, да пофиг на него.

Жизнь одна-единственная, получай удовольствие, кайфуй! Зато на смертном одре будешь вспоминать, что жил как хотел, а не подстраивался под чужое мнение и чужие желания, стараясь жить «правильно» и «как все». Да кто в наше время может сказать, как именно «правильно» и «надо»?! Всё можно, я считаю. В рамках Уголовного кодекса.

Брат про свободу, наверное, понял раньше, чем я. А его эпатаж — это попытка достучаться до остальных: ребята, просыпайтесь, учитесь жить не «как надо и правильно», а как вам нравится. Сам он именно так живёт.

В школе, например, ему говорили: «У тебя хорошие оценки по информатике, иди в айтишники». А у него не лежит душа, он и не пошёл.

Когда Алишер был рок-н-ролльщиком, все вокруг говорили: «Закончишь бомжем. Кому твоя музыка сдалась?»

Интересно, что теперь скажут эти люди, если его встретят? Что ответят, если спросить: «Вы сами-то счастливы по жизни?!»

«Круто, когда люди умеют делать деньги из пустоты»

instagram.com/morgen_shtern

— Алишера регулярно критикуют за нецензурную лексику...

— Я в мате плохого не вижу. Вот сравните: когда мы культурно выражаемся «Будьте любезны...», висит облако неловкости. А когда говорим: «*****, давай!» — сразу идёт дружеская волна. Когда уже не стесняетесь в выражениях, это сближает, я считаю.

— Твоего брата также пытались привлечь к уголовной ответственности по обвинению в пропаганде наркотиков.

— Кто-то что-то усмотрел... выписали штраф 100 тысяч рублей. Брат заплатил. Во всех СМИ об этом написали — то есть по факту обвинители сделали Моргенштерну пиар и хайп. Он за эту, получается, «рекламную кампанию» заплатил всего 100 тысяч рублей. Ведь круто.

— Ключевая претензия старшего поколения вашему заключается в том, что блогеры — бездельники. Что ты им как Моргенштерн ответишь?

— Люди, которые так говорят, хотели бы жить так же, как блогеры. Но по каким-то причинам не могут. Возможно, опять же, из-за рамок общества. А разве плохо? Ты тратишь часа два в день, создавая свои ролики. При этом денег получаешь больше, чем человек, который каждый день ходит на нелюбимую работу. Ты зарабатываешь больше него, молодец! А деньги дают свободу. И популярность даёт свободу.

Это круто, когда люди умеют делать деньги из пустоты, лучше поучитесь у них.

Я не верю, что Билл Гейтс будет критиковать тиктокеров, ему до фонаря. То есть состоявшийся обеспеченный человек не станет комментировать жизнь другого, ему без разницы. Критикуют Моргенштерна неудачники.

«Я заставлю Россию вздрогнуть»

— Близкое родство с Алишером помогает или мешает тебе в жизни?

— Меня ассоциируют как «брата Моргенштерна, того самого», а не как самостоятельную личность. Пожалуй, это единственный минус.

Зато, к примеру, я написал трек и планирую снимать дорогостоящий клип. Нужной суммы для съёмок у меня пока нет. Поэтому привлекаю инвесторов. Когда они узнают, что я брат Моргенштерна, то выражают готовность инвестировать средства в мой проект. С одним из инвесторов сейчас как раз снимаем.

И готовлю альбом. Когда он выйдет, страна меня узнает и... вздрогнет.

— Брат не выразил желания проинвестировать твой клип?

— Я понимаю, что могу попросить, для него это небольшая сумма. Но мне интересно этот путь (к популярности. — NEWS.ru) пройти самому. Алишер же тоже достигал и добивался, шёл без продюсеров, сам.

— Кто твои кумиры? Брат?

— Брат остаётся братом. Тем же Алишером, который в детстве шандарахнул меня об горку.

А кумир — Фредди Меркьюри. А ведь и ему в начале пути пытались внушить всякие «доброжелатели»: «Чувак, у тебя четыре лишних резца на зубах! Как ты будешь петь?»