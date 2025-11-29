Скидки на ЖКУ, разблокировка симок: новые схемы мошенников — спасаем деньги

В России появился новый вид мошенничества: злоумышленники предлагают фиктивные «зимние» скидки на жилищно-коммунальные услуги, прикидываясь сотрудниками соцзащиты. Результатом таких «акций» становятся опустошенные кошельки россиян. Рассказываем, какие еще уловки сегодня применяют мошенники и, главное, как не попасться в их сети.

Как лжекоммунальщики обманывают россиян

Представляясь сотрудниками социальных служб, мошенники выманивают у граждан личные данные. Предлогом служит «идентификация личности». Так они похищают деньги с банковских карт, рассказал РИА Новости директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Мошенники звонят и представляются сотрудниками соцзащиты или районных управ. Далее они «информируют» о специальных «зимних» скидках на оплату ЖКХ, настаивая при этом на оформлении соответствующих льгот.

Под предлогом «идентификации личности» или «привязки лицевого счета» злоумышленники просят назвать одноразовые пароли из СМС. Пришедшие по СМС комбинации цифр на самом деле являются кодами подтверждения банковских операций.

В ходе телефонного разговора мошенники создают иллюзию официального обращения, постоянно ссылаясь на несуществующие нормативные акты о сезонных льготах.

По словам опрошенных NEWS.ru экспертов, следует помнить, что сотрудники государственных учреждений и социальных служб никогда не запрашивают по телефону какие-либо коды, данные банковских карт или пароли от личных кабинетов.

Для предоставления льгот и субсидий на ЖКХ необходимо составить официальное заявление в соответствующие органы.

Какие еще схемы используют мошенники

Эксперт проекта «ПроФиТ» Ассоциации развития финансовой грамотности Павел Никитин рассказал еще о нескольких актуальных мошеннических схемах.

Онлайн-знакомства — мошенники втираются в доверие, при этом для убедительности переписка может занимать продолжительное время. После этого могут быть разные схемы, например, такие как отправить деньги на покупку билетов в театр, или, наоборот, принять перевод и отправить его дальше, что может быть чревато не только потерей денег, но и возможностью стать соучастником уголовного дела. Это вовсе не говорит о том, что не стоит пользоваться соответствующими сервисами, просто в наше время ко всему нужно относиться критически и обдумывать свои шаги, перед тем как что-то предпринять (например, отправить неизвестному лицу свою фотографию).

«Разблокировка» сим-карт — с ноября текущего года действительно на одни сутки блокируется мобильный интернет и СМС-сообщения при возвращении из-за границы, при этом гражданину направляется СМС-сообщение с инструкцией о разблокировке, в которой может содержаться фишинговая (поддельная) ссылка на фиктивный портал «Госуслуги», на котором идентификационные данные жертвы (логин и пароль) будут доступны мошенникам (а мы помним, что на «Госуслугах» находится вся исчерпывающая информация о гражданине). Здесь важно внимательно смотреть на то, от кого нам поступают сообщения: перед тем как что-то сделать, следует взять паузу на несколько минут и все обдумать, главное — не торопиться.

Мошенники в Telegram — действия рассчитаны на аудиторию крупных Telegram-каналов, которым приходит сообщение о том, что доступ владельцев к каналу был утерян либо что данный канал закрывается, после чего им тут же предоставляют ссылку на новый канал, но уже поддельный, в котором активно участвуют боты для создания иллюзии легитимности. Далее боты направляют фишинговую ссылку для вступления в новую группу, где жертве предлагается ввести свои данные, в результате чего теряется доступ к своему аккаунту.

Несмотря на предпринимаемые меры ЦБ РФ, МВД и другими ведомствами, объем похищенных средств, по предварительным данным, остается на уровне 2024 года. Это может быть связано как с ростом числа самих попыток хищений, так и с повышением среднего чека мошеннической операции и внедрением новых мошеннических схем.

Как уберечься от действий мошенников

«К любому поступающему незнакомому звонку или сообщению надо относиться со здравым недоверием, обращая внимание на содержание речи», — отметил в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, ключевым признаком мошенников является использование определенных речевых шаблонов. В первую очередь злоумышленники ссылаются на авторитет государственных структур — ФСБ, МВД, Минфин или Банк России. Конкретное ведомство не имеет значения; их цель — оказать психологическое давление самим фактом упоминания официальной организации.

Специалист также подчеркнул, что второй отличительной чертой является создание искусственной срочности. Честный сотрудник никогда не будет торопить вас с принятием решения и требовать действий «прямо сейчас».

Еще один маркер мошеннических схем — попытка получить конфиденциальную информацию, отметил Балынин. Злоумышленники под различными предлогами пытаются выведать у жертвы паспортные данные, номер СНИЛС, реквизиты банковской карты или коды из СМС-сообщений. Специалист подчеркнул: законные организации никогда не запрашивают подобные сведения по телефону. Его рекомендация категорична: при таких вопросах следует немедленно прекратить разговор.

Также финансовые мошенники традиционно используют отсылки к безопасности и секретности. Здесь часто фигурируют фразы «специальный счет», «безопасный счет», «данный разговор носит конфиденциальный характер», «этот разговор секретный», «о данном разговоре никому нельзя сообщать». Если кто-то произнес какую-либо из данных фраз по телефону, то лучше сразу положить трубку, резюмировал он.

«В настоящее время бдительность и критическое мышление — это главное окружение против киберпреступников», — считает Никитин.

