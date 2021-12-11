Мизулина назвала Моргенштерна проектом Запада

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина считает, что российский рэпер Алишер Моргенштерн — это проект Запада, который поёт по методичке. По её мнению, артист пропагандирует наркотики на деньги иностранных организаций. Как рассказала Мизулина в интервью журналистке Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?», певец, как и ряд других исполнителей и блогеров, получает средства из-за рубежа и «файл» с темами для своих будущих песен, а затем начинает продвигать идеи насилия и наркотиков в общество.

Есть определённые деятели искусства, если это можно назвать искусством, в чём есть большое сомнение. Это определённый круг исполнителей и блогеров, который постоянно и достаточно систематично распространяет определённый контент — ролики, публикации, видеоклипы, stories, всё что угодно, — связанный с тематикой насилия, пропаганды наркотиков и так называемым победобесием — отрицанием роли советского народа в Великой Отечественной войне, — сказала руководитель организации.

По её словам, о финансировании Моргенштерна из-за рубежа она узнала из СМИ и открытых источников. При этом Мизулина не сказала, о каких средствах массовой информации идёт речь.

29 ноября СМИ сообщили о бегстве рэпера из России после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».

СК РФ намерен провести очередную проверку музыки Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних. Специалисты ведомства проверят контент, созданный и размещённый в Сети с 2013 по 2021 год. Исполнителя уже штрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family.

Моргенштерн опубликовал клип «Домой», в котором ответил на обвинения Бастрыкина в торговле наркотиками в соцсетях. Музыкант заявил, что торгует лишь своим лицом и пока не собирается лететь домой, где ему «холодно». За 10 часов видео набрало больше 1,6 млн просмотров и возглавило тренды YouTube.