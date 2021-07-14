Эксперт: не существует полностью надёжных банковских систем

Мошенники не могут украсть деньги со счёта просто так. Для этого им необходимо пройти несколько этапов по получению необходимой информации. Об этом NEWS.ru сообщил руководитель аналитического центра компании «Зекурион» Владимир Ульянов.

Не существует 100% надёжных банковских систем, ведь уязвимость есть везде: в приложениях, в ОС, при поиске информации в Сети и много где ещё, — отметил эксперт.

Кроме того, схема мошенников не будет работоспособной, если они будут набирать случайному человеку. Если же звонок конкретный и потерпевший услышит часть своих личных данных, то это поможет преступникам выдать себя за работников банка и вытянуть всю необходимую информацию, которая в конечном итоге приведёт к краже денег.

Информация по остаткам на счетах не должна быть в открытом доступе. То, что эти данные могут попасть к любому человеку, является ошибкой в работе системы, ведь доступ к ней в перспективе позволит украсть деньги, — сообщил Ульянов.

Основная проблема заключается в том, чтобы своевременно выявить сбой системы до того, как этим воспользуется злоумышленники, и устранить её.

Ранее стало известно, что мошенники научились узнавать остатки на счетах в банках. Уязвимость голосового помощника банков приведёт к тому, что мошенники могут узнать номера карт и остаток средств на них.