Зинаида Кириенко искренне любила Россию и даже в 80 лет была душой компании

В ночь с 11 на 12 февраля ушла из жизни одна из любимейших советских киноактрис Зинаида Кириенко, которую прославили роли в фильмах «Тихий Дон» Сергея Герасимова и «Любовь земная» Евгения Матвеева. О народной артистке РСФСР, обладавшей невероятным актёрским талантом, твёрдыми гражданскими убеждениями и устроившей в своей квартире на Таганке уникальный музей, NEWS.ru рассказали её друзья — руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис и режиссёр, композитор Вячеслав Моцардо.

«Квартира Зинаиды Кириенко напоминала музей её жизни»

Вячеслав Моцардо познакомился с Зинаидой Кириенко в 1990-е на творческом вечере в Театре-студии киноактёра на Поварской улице в Москве. Эти мероприятия организовывал народный артист СССР Николай Афанасьевич Крючков, собиравший друзей и коллег.

Бывали Людмила Хитяева (народная артистка РСФСР — NEWS.ru), Зина Кириенко, Лариса Лужина (народная артистка РСФСР. — NEWS.ru), многие. Отмечали дни рождения и праздники. Кириенко была душой компании на всех мероприятиях. О, как она пела! — рассказал NEWS.ru Вячеслав Моцардо.

Режиссёр напомнил строки одной из самых любимых песен Зинаиды Кириенко, которую она часто исполняла на своих творческих вечерах. Композиция звучала в кинофильме «Любовь земная», где народная артистка РСФСР играла одну из главных ролей. «В свой последний час я вздохну скорбя И на жизнь свою оглянусь. Малым зёрнышком упаду в тебя, Спелым колосом вернусь. Мой родимый край, место отчее, Ты и праздник мой, и броня...».

Личный архив

Вячеслав Моцардо признался, что неоднократно бывал в гостях у Зинаиды Кириенко в её квартире в районе метро Таганская и его поражало огромное количество фотографий на стенах. Это были кадры из фильмов, в которых снималась Зинаида Кириенко, и фото дорогих её сердцу людей — родных и коллег.

Это был буквально музей жизни Зинаиды Кириенко — квартира-музей, хотелось часами рассматривать эти исторические кадры, — отметил Вячеслав Моцардо.

«Люди подходили её потрогать и спрашивали, не двойник ли это»

Руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис рассказал, что в 2012 году Зинаида Кириенко стала участницей гастролей по Пермскому краю в рамках инициированного им культурного проекта под названием «Актёрский поезд», возродившего традицию встреч артистов со зрителями в малых городах России.

Для зрителей в глубинке приезд актрисы такого масштаба был настоящим событием. Люди подходили её потрогать и спрашивали, не двойник ли она народной актрисы. Стоило ей выйти на сцену, как зал замирал, а затем аплодировал и вызывал на бис. Даже в 80 лет она держала внимание зрителей, — отметил Денис Кирис.

В последние годы Зинаида Кириенко часто приезжала на заседания Общественной палаты РФ, членом которой являлся Денис Кирис, и, по его словам, была резка в оценках творчества некоторых современных деятелей культуры. Как подчеркнул руководитель профсоюза актёров, Кириенко искренне любила Россию, поддерживала политику президента Владимира Путина и считала, что нашу страну ждёт великое будущее.

Что сказала Зинаида Кириенко незадолго до смерти?

Денис Кирис рассказал о пророческих словах, которые Зинаида Кириенко произнесла незадолго до смерти. Их актрисе навеяло посещение Новодевичьего кладбища, куда она пришла проведать могилу коллеги и друга — народного артиста РСФСР Анатолия Кузнецова, известного всей стране по роли товарища Сухова в картине «Белое солнце пустыни».

Зинаида Кириенко Сергей Ведяшкин/АГН

Присели на лавочке возле могилы Юрия Владимировича Никулина, которая неподалёку от могилы Кузнецова. Зинаида Михайловна выглядела очень грустной и усталой. «Уходим потихонечку», — произнесла она, — вспомнил Денис Кирис.

Он отметил, что годовщина рождения Анатолия Кузнецова, ставшая поводом для посещения кладбища, была 31 декабря. Через месяц с небольшим ушла из жизни и сама Зинаида Кириенко, поэтому её слова, подчеркнул Денис Кирис, стали пророческими.

Член ОП РФ заключил, что поколение артистов, к которому принадлежала Кириенко, разительно отличается нынешнего. По его мнению, советские актёры «были совсем другими — и талантом, и глубиной, и душевными качествами». Он признался, что затрудняется назвать хотя бы одного современного артиста, «который бы относился к сцене и зрителям с таким священным трепетом, какой был у Зинаиды Кириенко».