Садальский объяснил причину постоянных ссор Марковой и Мордюковой

Российский актёр Станислав Садальский в своём Instagram объяснил причину постоянных ссор советских актрис Риммы Марковой и Нонны Мордюковой. Оказывается, всё дело в журналистах.

Артист вспомнил диалог, когда Маркова сказала: «Как жалею, что не могу поднять Мордюкову из гроба и сказать, какая же ты *****». Она рассказала: желание возникло в Ейске на открытии памятника Мордюковой. К актрисе подошёл незнакомый мужчина и показал книгу якобы воспоминаний Нонны, в которой говорится: «Никогда Маркова не была мне подругой и на шпалах съёмки разрешила из милости к ней». Тогда Римму спросили, неужели она верит в то, что Нонна такое написала, ведь журналисты могли приписать что угодно. Актриса призадумалась.

Правда? Ну пусть лежит [в гробу], — ответила Маркова.

Станислав Садальский напомнил, что одни газеты пишут, что Мордюкова завидовала, другие — что Маркова плохо говорила о Нонне, потому что та ей завидовала.

Две замечательные, талантливые, истинно русские актрисы. Видные, статные женщины. Жизнь, она разная... У подружек свои «тёрки», — заключил актёр.

Римма Маркова скончалась в 2015 году, Нонна Мордюкова — в 2008-м. При жизни Маркову называли «железной леди» и «бой-бабой» за сильный и несгибаемый характер. Говорили, что таких в советском кино было всего две — она и Мордюкова. Актрисы были близкими подругами и главными соперницами. В каких-то фильмах они делили роль («Бабье царство»), в каких-то играли вместе («Журавушка», «Родня»).

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