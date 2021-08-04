Настоящим отцом Марии Голубкиной назвали Алексея Баталова

Настоящим отцом российской актрисы Марии Голубкиной был артист Алексей Баталов, заявила в беседе с «Экспресс газетой» Нина Фёдорова, работавшая администратором в «Москонцерте». Женщина отметила, что владеет многими секретами знаменитостей, но все они постепенно перестают быть таковыми.

Смешно, когда [Лариса] Голубкина рассказывает, будто Андрей [Миронов] — её первый мужчина. А иной раз вспоминает, как на съёмках «Гусарской баллады» Володя Досталь чуть ли не силой взял её в карете. И напускает туману, кто настоящий отец её дочки Маши Голубкиной... Я уверена, что настоящий отец Маши — Алексей Баталов. Поглядите, как они похожи носами! — заявила Фёдорова.

Она отметила, что настоящий отец Марии Голубкиной — сценарист и режиссёр Николай Щербинский-Арсеньев — пожалел беременную Ларису Голубкину и разрешил ей пожить у себя в квартире, хотя всё артистическое сообщество знало, что несколько лет она была возлюбленной Баталова. Фёдорова подчеркнула, что Марию не интересовало, кто её родной отец, так как она обожала отчима — Андрея Миронова.

В сентябре 2020-го Мария Голубкина высказалась о расставании с бывшим мужем, телеведущим Николаем Фоменко. По её словам, причин для развода было настолько много, что сохранить брак просто не представлялось возможным. Вместе влюблённые были 13 лет. В браке у них родились двое детей — дочь Анастасия, которой сейчас 22 года, и сын Иван, ему 18. В 2008 году они оформили развод.

Ранее российский актёр и телеведущий Александр Олешко в разговоре с MK.RU фактически обвинил руководство МХАТа имени Горького в попытке «сломать» народную артистку СССР Татьяну Доронину. Мужчина подчеркнул, что происходящее в театре также вредит и ему.