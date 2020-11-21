В Москве собираются установить памятник Кобзону за 52 млн рублей

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Памятник советскому и российскому эстрадному певцу Иосифу Кобзону планируют установить в Москве за 52 млн рублей.

Монумент должен появиться в сквере по адресу: Оружейный переулок, 45, неподалёку от памятника оружейнику Михаилу Калашникову, говорится в документе, который опубликовала глава градостроительной комиссии совета депутатов Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе.



Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов в комментарии «Эху Москвы» уточнил , что для установки памятника не требуется ждать 10 лет со дня смерти человека — это правило касается лишь памятных табличек и переименований улиц.

Если для установки памятника найдено место и деньги, то его можно установить когда угодно, — сказал он.

Ранее неизвестные сообщили в полицию о намерении взорвать памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище в столице. На кладбище для проверки поступившей информации выехали сотрудники правоохранительных органов.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет, памятник ему был открыт 30 августа 2019 года, писал NEWS.ru.