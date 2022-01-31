Стало известно, почему дети Куравлёва отказались от пышных похорон отца

Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов объяснил, почему дети Леонида Куравлёва отказались от пышных похорон отца. По словам депутата МГД, сыну и дочери народного артиста РСФСР предлагали провести церемонию прощания с актёром в Доме кино, однако они из скромности не приняли этот вариант и предпочли формат закрытой гражданской панихиды в Центральной клинической больнице. В итоге проститься с Леонидом Куравлёвым пришли около десятка поклонников и лишь двое коллег Куравлёва — сам Герасимов (за его плечами солидная актёрская карьера) и народный артист России Сергей Степанченко. Об этом сообщил журналист NEWS.ru, находившийся на гражданской панихиде.

Когда произносишь имя Леонида Куравлёва, регалии даже неудобно называть. Куравлёв — настоящий народный и при этом удивительно скромный человек. Скромность была в нём и есть в его детях и родственниках, которые даже не захотели прощания в Доме кино. Но и сам Леонид Вячеславович в последнее время не любил пышных мероприятий, — объяснил Евгений Герасимов.

Он отметил роли Леонида Куравлёва в фильмах «Живёт такой парень», «Афоня» и «Иван Васильевич меняет профессию». Как рассказал Герасимов, в последние годы жизни у Леонида Куравлёва не было таких же ярких предложений в кино, как раньше, и добавил, что «сам Куравлёв относился к этому философски».

Ранее сообщалось, что актёра похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой Ниной, скончавшейся в 2012 году. По словам друзей, Куравлёв до конца жизни не смог оправиться после её потери. В последние 10 лет артист ушёл из профессии и жил затворником. Болезни Леонида Куравлёва только прогрессировали, в итоге он сначала оказался в доме престарелых, в январе 2022 года — с пневмонией в больнице в Коммунарке, а после — в хосписе, где и умер 30 числа в возрасте 85 лет. Причиной смерти Куравлёва стала остановка сердца.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию церемоний прощания и похорон артиста.