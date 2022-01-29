Федосеева-Шукшина: Куравлёв кричал, что ненавидит советскую власть

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина заявила NEWS.ru, что актёр Леонид Куравлёв «ненавидел советскую власть». По словам вдовы писателя и режиссёра Василия Шукшина, артист в кричал об этом «из окна на всю улицу». Она опасалась, что «придёт милиция и заберёт всех как бунтарей».

Лёня, точнее Леонид Вячеславович, очень дружил с Василием Макаровичем, снимался в его картинах («Живёт такой парень» и в других. — NEWS.ru), и Лёня даже назвал сына Василия в его честь, — поделилась воспоминаниями Федосеева-Шукшина.

Актриса вспомнила, как во время семейных посиделок с друзьями Куравлёв, будучи навеселе, открыто говорил об отрицательном отношении к советской власти.

У нас дома на улице Бочкова, где я живу и сейчас, часто собирались друзья. Мне вспоминается, как Леонид Вячеславович, подвыпив, открывал окно и кричал на всю улицу о том, что он ненавидит советскую власть. А я каждый раз тряслась, что придёт милиция и нас всех заберут как бунтарей. Я не знаю, почему он не любил власть. Царствие небесное новопреставленному Леониду, — рассказала актриса.

Ранее стало известно о том, что Куравлёв скончался в возрасте 85 лет. О смерти актёра сообщил его сын Василий. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве рядом с женой Ниной, ушедшей из жизни 10 лет назад.

Прощание с актёром планируют провести в Центральном доме кинематографистов. Похороны пройдут 1 или 2 февраля.

Последние 10 лет после смерти супруги актёр жил затворником. Его единственной работой за этот период стала роль отца Леонтия в комедии «Весь этот джем» (2016 год).

В начале января 2022-го Куравлёв был госпитализирован из дома престарелых, где ему подтвердили деменцию, в больницу в Коммунарке. Сын артиста утверждал, что тесты на COVID-19 были отрицательными.

Врачам удалось справиться с вирусно-бактериальной пневмонией, из-за которой лёгкие Куравлёва были поражены на 30%, но впоследствии ему присвоили паллиативный статус. Сообщалось, что у актёра есть неизлечимая болезнь, но точный диагноз не назывался.

21 января Куравлёв был переведён из больницы в Коммунарке в Первый московский хоспис имени В. В. Миллионщиковой. Спустя девять дней актёр скончался.

Лучшие фото Куравлёва из советских фильмов, по которым зрители помнят и любят артиста, опубликовал NEWS.ru.