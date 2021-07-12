«Умерла от тоски по Мягкову»: названа главная причина смерти Вознесенской

Депутат Мосгордумы народный артист России Евгений Герасимов назвал главную, по его мнению, причину смерти актрисы Анастасии Вознесенской, скончавшейся на 79-м году жизни. В беседе с NEWS.ru он объяснил её уход из жизни тоской по покойному супругу — народному артисту РСФСР Андрею Мягкову, который умер в феврале 2021 года. Пара прожила вместе 57 лет.

Анастасия Вознесенская — потрясающая, очень красивая, невероятно талантливая актриса. Я очень любил её и Андрея Мягкова. Однажды я снимался в главной роли в фильме в Белоруссии, когда меня пригласили на небольшую роль, буквально эпизод. Но там снимались Мягков и Вознесенская. Узнав об этом, я согласился сразу и помчался через всю страну, — рассказал Евгений Герасимов.

Актёр рассказал, что Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская очень любили друг друга. Герасимов признался, что после смерти Мягкова понял, что «она вряд ли сможет долго прожить без него». По мнению артиста, главной причиной смерти Анастасии Вознесенской стала тоска по покойному мужу. Потеря любимого супруга, считает Герасимов, окончательно подорвала здоровье актрисы.

Ранее МХТ им. Чехова сообщил о смерти Анастасии Вознесенской в возрасте 78 лет. Причина смерти артистки не называется. Предположительно, она скончалась из-за последствий перенесённого коронавируса. На сайте театра отметили, что «менее года назад проводили Андрея Васильевича в последний путь, теперь они снова вместе».