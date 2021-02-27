Мягков в последнем интервью рассказал, кого считал сыновьями

https://static.news.ru/photo/e99e9d62-7970-11eb-8872-96000091f725_660.jpg Андрей Мягков Фото: ru.wikipedia.org/Kremlin.ru, CC BY 4.0

Андрей Мягков в своём последнем интервью назвал тех, кого считал назваными сыновьями. Это актёры Дмитрий Брусникин и Роман Козак, учившиеся у него на курсе.

О том, почему они стали для него родными, Мягков вспоминал на похоронах Брусникина, который умер в 2018 году. Учитель не мог сдержать слёз, тем более что это были уже вторые похороны родного человека в его жизни. Романа Козака бездетный Мягков похоронил восемь лет назад.

Студенты делились с учителем самым заветным в свой жизни: о том, что Козак и Брусникин станут отцами, первым узнал именно Мягков.

Дима сказал мне: «Поздравляю, дед! У тебя внук». Я сначала не понял, о чём он говорит, а после очень обрадовался. То же и с Романом, — вспоминал Мягков в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ .

То, что Брусникин считал Мягкова самым родным человеком, подтверждает и его жена Марина. По её словам, рождение ребёнка Брусникин праздновал у любимого учителя.

Вообще, Мягков, которому так и не довелось стать отцом, очень трепетно относился к детям. Дочь Сергея Юрского Дарья вспоминает, как боялась сказать Мягкову, с которым играла в одном спектакле, что она беременна. Но в какой-то момент ей пришлось признаться напарнику, что она уже не сможет играть на сцене.

Он засиял от счастья. Андрей Васильевич сказал мне: «Это счастье! Счастье посетило наш спектакль. Не о том, Дарья, думаешь!», — рассказывает дочь Юрского.

Когда Мягков ушёл из профессии, его ученикам сразу стало понятно, о чём действительно надо думать. Актёр ухаживал за любимой женой Анастасией Вознесенской, которая перенесла менингит и инсульт. С ней артист прожил 58 лет. Он не подпускал к больной супруге врачей и сиделок и умер у неё на руках.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Станислав Садальский рассказал, что у скончавшегося актёра Андрея Мягкова было тайное увлечение живописью. По его словам, Мягков очень хорошо рисовал, у него даже есть портреты Ефремова и Волчек. Кроме того, оказалось, что артист был родственником певца Эдуарда Хиля.