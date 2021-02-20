Больная вдова Андрея Мягкова возмущена слухами о бедности

https://static.news.ru/photo/cbfe2b76-742d-11eb-9ac2-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Супруга актёра Андрея Мягкова, которого в субботу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, не присутствовала на прощании. У 77-летней Анастасии Вознесенской серьёзные проблемы со здоровьем, и из дома она не выходит. Однако, по словам агента актрисы, её возмутили слухи о том, что она живёт в нужде.

Несколько лет назад Вознесенская, как рассказал её представитель, перенесла инсульт и менингит и именно поэтому не выходит из дома. Больше ни на что вдова Мягкова не жалуется и очень огорчается, когда до неё доходят подобные сплетни.

Мы уважаем позицию Андрея Васильевича и Анастасии Валентиновны и ничего не комментируем. Но сейчас слишком много неверной информации появилось. Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья. Она ни в чём не нуждается и возмущена слухами о бедности — всё есть, пенсия хорошая. Вдова ни в коем случае не одинока, не нужно слушать чужих людей, соседей, рядом с ней находится семья — племянники, — приводит слова агента портал KP.RU.

Мягков и Вознесенская прожили в браке 58 лет. Всё это время актёры не раз публично говорили о своей любви. Своих детей у пары не было, но их заменили родные племянники. В одном из последних интервью артист говорил, что поклонниц у него было много, но «когда есть Вознесенская, поклонницы не страшны».

20 февраля в Москве состоялось прощание с актёром Андреем Мягковым, который ушёл из жизни 18 февраля в возрасте 82 лет. Церемония прошла в МХТ имени Чехова, в труппе этого театра артист играл с 1977 года. Проводить талантливого человека в последний путь пришли многие близкие и родные, писал NEWS.ru.