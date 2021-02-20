В Москве попрощались с актёром Андреем Мягковым: фото

Сегодня, 20 февраля, в Москве состоялось прощание с актёром Андреем Мягковым, который ушёл из жизни 18 февраля в возрасте 82 лет. Церемония прошла в МХТ имени Чехова, в труппе этого театра артист играл с 1977 года. Проводить талантливого человека в последний путь пришли многие близкие и родные, за исключением вдовы Анастасии Вознесенской, которая не смогла присутствовать из-за плохого самочувствия.
Фото церемонии — в галерее NEWS.ru.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Герасимов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Авангард Леонтьев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Игорь Золотовицкий
Сергей Булкин/NEWS.ru
Станислав Любшин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Феклистов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгения Добровольская
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ирина Апексимова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Киндинов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вера Сотникова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Женовач
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Любимова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru