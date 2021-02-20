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В Москве попрощались с актёром Андреем Мягковым: фото

16:36, 20 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, 20 февраля, в Москве состоялось прощание с актёром Андреем Мягковым, который ушёл из жизни 18 февраля в возрасте 82 лет. Церемония прошла в МХТ имени Чехова, в труппе этого театра артист играл с 1977 года. Проводить талантливого человека в последний путь пришли многие близкие и родные, за исключением вдовы Анастасии Вознесенской, которая не смогла присутствовать из-за плохого самочувствия.

Фото церемонии — в галерее NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Герасимов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Авангард Леонтьев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Золотовицкий

Сергей Булкин/NEWS.ru

Станислав Любшин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Феклистов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Добровольская

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Апексимова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Киндинов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вера Сотникова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Женовач

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Любимова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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