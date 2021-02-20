В Москве попрощались с актёром Андреем Мягковым: фото

Сегодня, 20 февраля, в Москве состоялось прощание с актёром Андреем Мягковым, который ушёл из жизни 18 февраля в возрасте 82 лет. Церемония прошла в МХТ имени Чехова, в труппе этого театра артист играл с 1977 года. Проводить талантливого человека в последний путь пришли многие близкие и родные, за исключением вдовы Анастасии Вознесенской, которая не смогла присутствовать из-за плохого самочувствия.