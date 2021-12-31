Сквер имени Андрея Мягкова откроют в Петербурге

В Петербурге на Ивановской улице откроют сквер имени Андрея Мягкова. Исполнителю роли Жени Лукашина из «Иронии судьбы» посвятят безымянную зону в Невском районе, пишет «Фонтанка.ру».

В Петербурге принято решение увековечить память актёра Андрея Мягкова. Имя народного артиста РСФСР присвоят безымянной зелёной зоне на Ивановской улице в Невском районе города, где семья Мягковых жила после войны. С инициативой о присвоении скверу имени Андрея Мягкова обратились представители муниципального округа «Ивановский», на территории которого находится зелёная зона, — пишет издание.

Исполнитель главной роли в комедии «Ирония судьбы» Андрей Мягков родился в Ленинграде и проживал в блокадном городе до 1943 года. Актёр награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Страна знает Мягкова по ролям в фильмах Эльдара Рязанова: «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Гараж» и «Жестокий романс».

Мягков умер 18 февраля 2021 года, ему было 82 года.

Ранее актриса Елена Наумкина, сыгравшая буфетчицу в аэропорту в новогодней комедии «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», умерла в возрасте 73 лет. Артистка ушла из жизни 16 декабря.