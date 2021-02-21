Друзья Андрея Мягкова рассказали про главную тайну его семьи

https://static.news.ru/photo/3c4be8c8-7460-11eb-b962-96000091f725_660.jpg Народные артисты РФ Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Во время церемонии прощания с ушедшим из жизни 82-летним актёром Андреем Мягковым в МХТ имени Чехова, близкие рассказали про главную тайну его семьи.

По их словам, последним спектаклем, в котором сыграл народный артист РСФСР, стал «Белый кролик». При этом в постановке участвовала и любимая супруга звезды советского и российского кино Анастасия Вознесенская. Так сложилось, что этот спектакль стал последним и в её карьере.

Коллеги Мягкова из МХТ имени Чехова вспомнили, как на одном из спектаклей Вознесенской стало плохо и у неё случился инсульт. После этого актриса уже не смогла выходить на сцену. Востребованный в кино и театре Мягков не раздумывая отказался от ролей, чтобы иметь возможность самому заботиться о любимой и быть рядом с ней. Обожаемый россиянами актёр умер на руках у жены, пишет РИА Новости.

Коллега звезды «Служебного романа» Евгений Киндинов рассказал, что Мягков никогда не жаловался на судьбу.

Нёс этот груз. Он никогда не сдавался, — поделился артист.

20 февраля в Москве состоялось прощание с актёром Андреем Мягковым, который ушёл из жизни 18 февраля в возрасте 82 лет. Церемония прошла в МХТ имени Чехова, в труппе этого театра артист играл с 1977 года.

Мягков и Вознесенская прожили в браке 58 лет. Всё это время актёры не раз публично говорили о своей любви. Детей у пары не было, но их заменили родные племянники. В одном из последних интервью артист говорил, что поклонниц у него было много, но «когда есть Вознесенская, поклонницы не страшны».

Жена народного артиста не смогла прийти на похороны мужа из-за болезни. Однако, по словам агента Вознесенской, её возмутили слухи о том, что она живёт в нужде, сообщал NEWS.ru.