Друг Ланового рассказал о последних днях жизни артиста

https://static.news.ru/photo/0ffe9056-6234-11eb-8e49-fa163e074e61_660.jpg Евгений Герасимов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приятель Василия Ланового народный артист РФ и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал о последних днях жизни актёра.

По словам друга, ещё недавно родные Ланового думали, что он справился с коронавирусом и скоро сможет вернуться к привычному образу жизни.

Четыре-пять дней назад был разговор, что они выпишутся, так как анализ на ковид был отрицательный. Думали, полежали — и хватит, — сообщил MK.RU Герасимов.

Он отметил, что ухудшение состояния произошло внезапно и было слишком тяжёлым, чтобы Лановой смог его перенести.

Неожиданно пришло обострение. Василий Семёнович не выдержал, — подытожил приятель.

Легендарного советского и российского актёра Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания с народным артистом СССР пройдёт в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, где покойный служил с 1957 года, заявил директор учреждения Кирилл Крок.

Лановой умер на 88-м году жизни 28 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Вместе с супругой Ириной Купченко он был госпитализирован в начале месяца. В последний день ему резко стало хуже, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Мэтр запомнился зрителям ролями в культовых советских картинах: «Алые паруса», «Иду на грозу», «Офицеры», «Анна Каренина», «Война и мир».

Соболезнования в связи со смертью Ланового выразил президент РФ Владимир Путин, слова сочувствия близким артиста высказали также мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Глава комитета столичной думы по культуре Евгений Герасимов заявил, что в столице РФ может появиться памятник актёру или будет установлена мемориальная табличка, писал NEWS.ru.