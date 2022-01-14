Умерла вдова актёра Мягкова

Вдова актёра Андрея Мягкова народная артистка России Анастасия Вознесенская скончалась в возрасте 78 лет, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МХТ им. А. П. Чехова. Причина смерти артистки не называется. Предположительно, она скончалась из-за последствий перенесённого коронавируса.

Сегодня, 14 января, ушла из жизни народная артистка России Анастасия Валентиновна Вознесенская. Ей было 78 лет, — говорится в сообщении.

Пока не сообщается время и место прощания с Вознесенской.

Менее года назад мы проводили Андрея Васильевича в последний путь. Теперь они снова вместе... Московский Художественный театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким Анастасии Валентиновны Вознесенской, — заявили в театре.

Карьеру Вознесенская начинала в кино, но затем полностью ушла в театр. В «Современнике» и МХТ имени А. П. Чехова она сыграла десятки ролей, последними из которых стали Роза Песочинская в «Ретро» и Вета в «Белом кролике». С Мягковым она прожила 57 лет.

Мягков умер 18 февраля 2021 года в возрасте 82 лет.

В декабре сообщалось, что в Петербурге на Ивановской улице откроют сквер имени Мягкова. Исполнителю роли Жени Лукашина из «Иронии судьбы» посвятят безымянную зону в Невском районе.