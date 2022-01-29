Стало известно, кому достанется элитная квартира по завещанию Куравлёва

Скончавшийся советский и российский актёр Леонид Куравлёв составил своё завещание задолго до смерти, сообщает KP.RU. По сведениям издания, у артиста были в собственности несколько объектов недвижимости, в том числе квартира в элитном доме. Согласно завещанию, имущество артист разделил между своими детьми.

В частности, сообщается , что Куравлёву принадлежала пятикомнатная квартира в центре Москвы. Из её окон открывается вид на Москву-реку и храм Христа Спасителя. Отмечается, что за подобную квартиру в этом же здании придётся заплатить не менее 82 млн рублей. Также артист владел дачей в Подмосковье, её стоимость находится в пределах 10 млн рублей.

В завещании указано, что всё это имущество будет разделено на равные доли между сыном актера Василием и его дочерью Екатериной.

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР Леонид Куравлёв скончался в возрасте 85 лет. О кончине актёра сообщил его сын Василий. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Куравлёв был госпитализирован в больницу в Коммунарке 5 января. Его состояние оценивалось как тяжёлое, но тесты на коронавирус были отрицательными.

Артист находился в четвёртой реанимации медучреждения. Он дышал при помощи кислородной маски. У него было диагностировано тяжёлое поражение головного мозга, были проблемы с речью и памятью.

Затем Куравлёв был переведён из больницы в Коммунарке в Первый московский хоспис имени В. В. Миллионщиковой. У артиста обнаружили вирусно-бактериальную пневмонию, из-за которой его лёгкие были поражены на 30%.