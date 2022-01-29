Стало известно, кому достанется элитная квартира по завещанию Куравлёва

Скончавшийся советский и российский актёр Леонид Куравлёв составил своё завещание задолго до смерти, сообщает KP.RU. По сведениям издания, у артиста были в собственности несколько объектов недвижимости, в том числе квартира в элитном доме. Согласно завещанию, имущество артист разделил между своими детьми.
В частности,
В завещании указано, что всё это имущество будет разделено на равные доли между сыном актера Василием и его дочерью Екатериной.
Ранее стало известно, что народный артист РСФСР Леонид Куравлёв скончался в возрасте 85 лет. О кончине актёра сообщил его сын Василий. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Куравлёв был госпитализирован в больницу в Коммунарке 5 января. Его состояние оценивалось как тяжёлое, но тесты на коронавирус были отрицательными.
Артист
Затем Куравлёв был переведён из больницы в Коммунарке в Первый московский хоспис имени В. В. Миллионщиковой. У артиста обнаружили вирусно-бактериальную пневмонию, из-за которой его лёгкие были поражены на 30%.