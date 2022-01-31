Прощание с Леонидом Куравлёвым: онлайн-трансляция

1 февраля в Москве прощаются с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлёвым. Гражданская панихида и отпевание проходят в Центральной клинической больнице (ЦКБ), затем актёра похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой Ниной, скончавшейся в 2012 году. По словам друзей, Куравлёв до конца жизни не смог оправиться после её потери. NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию церемонии прощания.

В последние 10 лет артист ушёл из профессии и жил затворником. Болезни Леонида Куравлёва только прогрессировали, в итоге он сначала оказался в доме престарелых, в январе 2022 года — с пневмонией в больнице в Коммунарке, а после — в хосписе, где и умер 30 числа в возрасте 85 лет. Причиной смерти Куравлёва стала остановка сердца.

За свою жизнь Леонид Куравлёв сыграл более 200 ролей. Зрителям он запомнился по фильмам «Живёт такой парень» Василия Шукшина, «Золотой телёнок» Михаила Швейцера, «Иван Васильевич меняет профессию» и «Опасно для жизни!» Леонида Гайдая, «Афоня» Георгия Данелии и другим.

11:10 В зал пригласили священника, началась церемония отпевания.

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11:00 Началось официальное прощание с Леонидом Куравлёвым. Первым выступил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Когда произносишь имя Леонида Куравлёва, регалии даже неудобно называть. Куравлёв — настоящий народный и при этом удивительно скромный человек. Скромность была в нём и есть в его детях и родственниках, которые даже не захотели прощания в Доме кино. Но и сам Леонид Вячеславович в последнее время не любил пышных мероприятий. Он был от земли, самородком. Его первое же появление в картине «Живёт такой парень» — только он мог так сыграть эту великолепную роль. И конечно, он Афоня. И его Милославского будут долго смотреть и благодарить Леонида Куравлёва за его талант, — сказал у гроба актёра Евгений Герасимов.

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Он отметил, что в последние годы жизни у Леонида Куравлёва не было таких же ярких предложений в кино, как раньше. Герасимов объяснил, что «сам Куравлёв относился к этому философски».

10:59 Проститься с Леонидом Куравлёвым пришёл народный артист России Сергей Степанченко, он занял место рядом с сыном покойного актёра. Куравлёв и Степанченко вместе играли в сериале «Сыщики», который появился на телеэкранах в 2001 году.

10:53 В зал внесли венок от киностудии «Мосфильм», также здесь находятся венки от детей и внуков артиста, президента России, правительства РФ и Министерства культуры.

10:51 На церемонию прощания с Куравлёвым приехал актёр, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Михаил Терещенко/ТАСС

10:37 Для поклонников артиста, ожидающих своей очереди проститься с кумиром, в фойе на экране включили фильм «Живёт такой парень», в котором Леонид Куравлёв сыграл главную роль.

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10:20 Сын Леонида Куравлёва Василий, названный в честь Василия Шукшина, с которым дружил его отец, направился в зал прощаний.

Алексей Майшев/РИА Новости

10:15 Первые поклонники уже прибыли в ЦКБ для прощания с Леонидом Куравлёвым. Люди пришли с цветами и ожидают начала церемонии в фойе, где установлен небольшой портрет артиста. Зрители вспоминают любимые роли в исполнении Куравлёва в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Самая обаятельная и привлекательная», «Место встречи изменить нельзя», «Афоня».