Названа причина смерти Леонида Куравлёва

Причиной смерти Леонида Куравлёва стала остановка сердца. Артист умер в возрасте 85 лет в хосписе, сообщает ФАН.

Да, находился в хосписе, куда его перевели из Коммунарки. Говорят, ожидаемо было. У него помимо смешанной деменции была цереброваскулярная болезнь, мозг умирал. Причина — остановка сердца, — рассказал неназванный собеседник издания из близкого окружения актёра.

Состояние Леонида Куравлёва резко ухудшилось в начале года, 5 января он был экстренно госпитализирован с вирусной пневмонией и обширным поражением лёгких. Также у актёра диагностировали проблемы с пищеварением и серьёзное поражение головного мозга. Артист перенёс операцию и даже шёл на поправку. Но этот эффект оказался временным.

Из больницы Куравлёва 21 января перевели в хоспис. 30 января его не стало. Прощание с артистом состоится 1 февраля, его похоронят рядом с супругой на Троекуровском кладбище.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что жизненный финал знаменитого советского актёра Леонида Куравлёва оказался крайне трагичен. В последние 10 лет он ушёл из профессии и жил затворником. Болезни народного артиста РСФСР только прогрессировали, а он, как утверждают друзья, не слишком старался победить недуги.