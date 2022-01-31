Путин выразил соболезнования родным и близким Куравлёва и Мережко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью актёра Леонида Куравлева и сценариста и режиссёра Виктора Мережко, говорится на сайте Кремля. Куравлёву было 85 лет, Мережко 84. Оба умерли 30 января.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи кончиной народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва <....> уходом из жизни сценариста и режиссёра Виктора Мережко, — говорится в сообщениях.

Причиной смерти Леонида Куравлёва стала остановка сердца. Состояние актёра резко ухудшилось в начале года, 5 января он был экстренно госпитализирован с вирусной пневмонией и обширным поражением лёгких. Также у актёра диагностировали проблемы с пищеварением и серьёзное поражение головного мозга. Артист перенёс операцию и даже шёл на поправку. Но этот эффект оказался временным. Из больницы Куравлёва 21 января перевели в хоспис, где он и умер. Прощание с артистом состоится 1 февраля, его похоронят рядом с супругой на Троекуровском кладбище.

Причиной смерти Мережко стали осложнения, вызванные коронавирусом. Кинорежиссёр тяжело переносил болезнь, попал в реанимацию, но врачам удалось стабилизировать его состояние. Ухудшение наступило, когда народному артисту провели срочную операцию. Мережко также будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве рядом с могилой жены.