«Куравлёв умер дважды»: выяснились причины трагического финала актёра

Жизненный финал знаменитого советского актёра Леонида Куравлёва оказался крайне трагичен. В последние 10 лет он ушёл из профессии и жил затворником. Болезни народного артиста РСФСР только прогрессировали, а он, как утверждают друзья, и не слишком старался победить недуги. В итоге Куравлёв сначала оказался в доме престарелых, в январе 2022 года — с пневмонией в больнице в Коммунарке, а после — в хосписе, где и умер 30 числа. В чём причины печального жизненного финала звезды советского кино, друзья актёра рассказали в беседе с NEWS.ru.

«С уходом жены Куравлёв потерял себя»

Леонид Куравлёв, родившийся в пролетарской семье слесаря (отец Вячеслав Яковлевич) и парикмахера (мать Валентина Дмитриевна), был одним из самых интеллигентных артистов советского кино. Он никогда не был замешан в скандалах, не славился своей капризностью на съёмочной площадке. И, несмотря на миллионы поклонниц, являлся однолюбом.

Актёр познакомился с будущей женой Ниной на катке. Ему было 16 лет, ей — 13. Позже, в 1960-м, они поженились и прожили 52 года — до самой смерти супруги в 2012 году.

Леонид Куравлёв с женой Ниной eva.ru

В тот день, когда Нины не стало, «умер» и Лёня. В первый раз. Он каждый день ходил на могилу жены и плакал, плакал, плакал. На него было невыносимо смотреть и невозможно повлиять. Смерть Нины стала для него не просто горем, вместе с её уходом он потерял себя, смысл жизни. Прошу прощения за штамп, но в случае с Куравлёвым это не красивая фраза, а самая настоящая правда. Лёня резко сдал и превратился в тень, — рассказал NEWS.ru близкий друг актёра, попросивший не называть себя.

Он пояснил, что решил рассказать о горе своего друга «не для пиара, а чтобы поклонники Лёни поняли, почему он пропал с экранов, и не верили в слухи о его алкоголизме». Куравлёв попросил, чтобы на памятнике жены (Нина Куравлёва похоронена на Троекуровском кладбище) выгравировали и его имя с открытой датой смерти. По словам друга, так актёр «хотел быть ближе к супруге, и теперь сбудется его мечта — его похоронят рядом с ней».

«Куравлёв был мягким и скромным, ему не хватало жёсткости»

Режиссёр документального кино, композитор, организатор творческих вечеров с участием известных артистов Вячеслав Моцардо рассказал NEWS.ru об отношениях Леонида Куравлёва с женой. Он заявил, что Куравлёв был мягким и скромным человеком, а жена Нина — «женщиной с характером, она руководила в семье».

Леонид Вячеславович очень любил вспоминать фильм «Семнадцать мгновений весны». Обожал Татьяну Лиознову и рассказывал, как она всех «строила». Он говорил, что фильм получился, благодаря сильному характеру Лиозновой. Куравлёв восхищался волей режиссёра — ему самому, как мне казалось, всегда недоставало жёсткости в характере, он был очень мягким и скромным. И видимо, ценил проявления характера, особенно в женщинах, — рассказал Вячеслав Моцардо.

По словам режиссёра, покойная супруга Леонида Куравлёва была «с характером», руководила в семье и являлась главным человеком в жизни актёра.

Его Нина была с характером в хорошем смысле слова, то есть она руководила в семье. Когда Нины не стало, Леонид Вячеславович в категоричной форме отказался от предложенной ему помощницы по хозяйству, потому что не мог представить, как посторонняя женщина войдёт в квартиру, где витал дух его Нины, — объяснил Моцардо.

Он рассказал о трогательных отношениях Леонида Куравлёва с женой. Вячеслав Моцардо вспомнил, как встретил актёра на одном из мероприятий вместе с супругой: уже будучи седым, артист «нежно ухаживал за женой и с такой любовью смотрел на неё, будто им по 18 лет».

Куравлёв простился с коллегами за два года до смерти

Руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис рассказал NEWS.ru, что у Леонида Куравлёва прекрасные дети — Екатерина и Василий. Они всячески поддерживали отца после смерти матери, но не смогли спасти его от депрессии. С годами подавленное состояние артиста только усугублялось, да и возрастные заболевания не способствовали его восстановлению. По мнению друга Куравлёва, «он потерял главное — волю к жизни».

Леонид Куравлёв Lev Ilyin/Global Look Press

Руководитель Гильдии актёров Союза кинематографистов России Валерия Гущина призналась, что была поражена неожиданным визитом Куравлёва пару лет назад. Она никак не предполагала увидеть звезду советского кино столь удручённым.

Леонид Вячеславович пришёл к нам в гильдию два года назад и сказал: «Всё, девочки, прощайте». У него были абсолютно отрешённые глаза. Он как бы «отторгал жизнь», в которой не стало Нины. Возможно, как следствие, началось отторжение и мозговой деятельности, — рассказала NEWS.ru Валерия Гущина.

Вячеслав Моцардо в беседе с NEWS.ru отметил, что Леонид Куравлёв принадлежал к «артистам старой школы», и сравнил его с Георгием Вициным, который говорил, что «жить надо незаметно».

Леониду Куравлёву удалось прожить яркую и долгую жизнь. Актёр мог бы сыграть ещё много ролей в кино, но за последние 10 лет появился лишь в одном фильме — «Весь этот джем» (2016). Он так и не смог оправиться от потери любимой супруги, окончив свои дни в хосписе имени Веры Миллионщиковой, куда его перевели после выписки из больницы в Коммунарке.