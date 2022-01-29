«Руководила в семье»: друг Куравлёва рассказал об отношениях актёра с женой

Режиссёр документального кино, композитор, организатор творческих вечеров с участием известных артистов Вячеслав Моцардо рассказал NEWS.ru об отношениях скончавшегося 30 января народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва с женой Ниной, умершей 10 лет назад. По словам друзей актёра, смерть супруги, с которой он прожил 52 года, негативно отразилась на его здоровье. Моцардо заявил, что Куравлёв был мягким и скромным человеком, а жена Нина — «женщиной с характером, она руководила в семье».

Леонид Вячеславович очень любил вспоминать фильм «Семнадцать мгновений весны». Обожал Татьяну Лиознову и рассказывал, как она всех «строила». Он говорил, что фильм получился благодаря сильному характеру Лиозновой. Куравлёв восхищался волей режиссёра — ему самому, как мне казалось, всегда недоставало жёсткости в характере, он был очень мягкий и скромный. И, видимо, ценил проявления характера, особенно в женщинах, — рассказал Моцардо.

По словам режиссёра, покойная супруга Леонида Куравлёва была «с характером», руководила в семье и являлась главным человеком в жизни актёра.

Его Нина была с характером в хорошем смысле слова, то есть она руководила в семье. Когда Нины не стало, Леонид Вячеславович в категоричной форме отказался от предложенной ему помощницы по хозяйству, потому что не мог представить, как посторонняя женщина войдёт в квартиру, где витал дух его Нины, — объяснил Моцардо.

Он рассказал о трогательных отношениях Леонида Куравлёва с женой. Вячеслав Моцардо вспомнил, как встретил актёра на одном из мероприятий вместе с супругой: уже будучи седым, артист «нежно ухаживал за женой и с такой любовью смотрел на неё, будто им по 18 лет».

Последние 10 лет после смерти жены Нины актёр жил затворником: его единственной работой за этот период стала роль отца Леонтия в комедии «Весь этот джем» (2016 год).

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина призналась NEWS.ru, что Леонид Куравлёв «ненавидел советскую власть». По словам вдовы писателя и режиссёра Василия Шукшина, Куравлёв кричал об этом «из окна на всю улицу», и актриса опасалась, что «придёт милиция и заберёт всех как бунтарей».

О смерти Леонида Куравлёва, скончавшегося в возрасте 85 лет, сообщил его сын Василий. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве рядом с женой Ниной, ушедшей из жизни 10 лет назад. Прощание с актёром планируют провести в Центральном Доме кинематографистов. Похороны пройдут 1 или 2 февраля.

В начале января 2022 года Куравлёв был госпитализирован из дома престарелых, где у него подтвердили деменцию, в больницу в Коммунарке. Сын артиста утверждал, что тесты на COVID-19 были отрицательными. Врачам удалось справиться с вирусно-бактериальной пневмонией, из-за которой лёгкие Куравлёва были поражены на 30%, но впоследствии ему присвоили паллиативный статус. Сообщалось, что у актёра есть неизлечимая болезнь, но точный диагноз не назывался.

21 января Леонид Куравлёв был переведён из больницы в Коммунарке в Первый московский хоспис имени В. В. Миллионщиковой. Спустя девять дней актёр скончался.

Лучшие фото Леонида Куравлёва из советских фильмов, по которым зрители помнят и любят артиста, опубликовал NEWS.ru.