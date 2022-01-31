«Папа, ты не умер»: сын Куравлёва трогательно простился с отцом

Единственный сын народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва Василий произнёс трогательную речь у гроба отца. На церемонии прощания наследник актёра сказал, что Леонид Куравлёв для него «не умер, а перешёл в другой измерение». Об этом сообщил журналист NEWS.ru, находящийся на гражданской панихиде в Центральной клинической больнице.

Папа, для меня ты не умер, а перешёл в другое измерение. Мы в будущем будем общаться через твоих героев, через добрые детские воспоминания, которые остались о тебе и о маме. Я с тобой не прощаюсь, папа. Спасибо тебе большое! — сказал Василий Куравлёв.

Ранее сообщалось, что актёра похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой Ниной, скончавшейся в 2012 году. По словам друзей, Куравлёв до конца жизни не смог оправиться после её потери. В последние 10 лет артист ушёл из профессии и жил затворником.

Болезни Леонида Куравлёва только прогрессировали, в итоге он сначала оказался в доме престарелых, в январе 2022 года — с пневмонией в больнице в Коммунарке, а после — в хосписе, где и умер 30 числа в возрасте 85 лет. Причиной смерти Куравлёва стала остановка сердца.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию церемонии прощания с артистом.