«Не знают, кто такой Баталов»: Бурляев уличил Минкульт в невежестве

Актёр и депутат Госдумы Николай Бурляев, который несколько лет был членом Общественного совета при Министерстве культуры России, раскритиковал профессиональный уровень сотрудников ведомства. В беседе с NEWS.ru он уличил их в невежестве, вспомнив, как однажды стал свидетелем сцены, обнаружившей, что заместитель министра культуры не знает, кто такой Алексей Баталов.

Бурляев привёл и другие примеры в подтверждение своих слов, предложив устраивать чиновникам экзамены для подтверждения обладания достаточным уровнем компетенций в культурной сфере.

Приведу пример. Министр культуры попросил своего заместителя присутствовать на похоронах великого русского артиста Алексея Баталова. «А кто это такой?» — спросил заместитель министра, — рассказал Бурляев эпизод, случившийся, по его словам, во времена, когда Минкультом руководил Владимир Мединский.

В другой раз Николай Бурляев посетил заседание отборочной комиссии, которая решает, кто пополнит кадровый резерв министерства. По словам актёра, он увидел «скорбный духовный уровень будущих чиновников».

Я задал простой вопрос одной из молодых соискательниц чиновничьей должности: «Пожалуйста, назовите русских поэтов XIX века». Я увидел ужас в глазах соискательницы и не услышал никакого ответа. Такой же вопрос я задал ещё одному молодому человеку. Реакция была такой же, — заметил депутат.

Бурляев призвал ответственно подходить к назначениям на высокие посты в Минкультуры, которое он считает стратегически важным министерством.

Ранее Николай Бурляев раскритиковал российский кинематограф, назвав его «омерзительным». Актёр посчитал современные сериалы «гнусными и бездарными» проектами, которые способствуют лишь понижению духовного уровня народа. Современное кино Бурляев охарактеризовал как «товар» и «предательство того, чего добились [Андрей] Тарковский, [Сергей] Бондарчук, [Василий] Шукшин».