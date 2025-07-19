Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о реформах

На Генассамблее ООН состоялось рассмотрение предложенной Россией резолюции о реформировании организации, передает ТАСС. Уточняется, что документ, направленный на повышение эффективности деятельности ООН, был утвержден консенсусом.

Изменения предполагают повышение эффективности деятельности ООН в связи с глобальными изменениями и сложным финансовым положением. Авторы документа взяли за основу сбалансированность работы организации, при этом все аспекты работы ООН должны осуществляться только в рамках межправительственных органов, а не в кулуарах.

Ранее директор Института Европы РАН политолог Алексей Громыко допустил, что Организация Объединенных Наций будет существовать весь XXI век. Он назвал ООН одной из «несущих конструкций» послевоенного мира.

Тем временем директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что преобразования в ООН должны носить выверенный характер. Реформа всемирной организации не должна быть самоцелью, считает он.

До этого Логвинов заявлял, что Запад хочет воспользоваться реформой ООН для уменьшения роли России в мире. По его словам, сторонники «теории нового взлета» убеждены в необходимости повышения эффективности организации, но через глубокие изменения.