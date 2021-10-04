Мединский предложил перестать преподавать в школах Достоевского

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Режиссёр Валерия Гай Германика подала в суд на заливших её соседей сверху с требованием компенсации в размере 408 тысяч рублей за испорченную картину. Об этом она заявила Telegram-каналу Mash.

Режиссёр в своё время купила квартиру на Бoльшой Дмитровке, сделала ремонт и обзавелась декором: купила картину Юлии Зaставы «Удовольствие приходит во время еды». При этом онa живёт за городом, но...