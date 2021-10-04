Мединский предложил перестать преподавать в школах Достоевского
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
21:35, 04 октября 2021
Владимир МединскийФото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
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Бывший министр культуры, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что школьникам не надо навязывать изучение Достоевского. Председатель Российского военно-исторического общества заявил, что самый читаемый, по данным ЮНЕСКО, писатель в мире мог преподаваться и «по-другому», пишет ТАСС.
Достоевского <...> надо показать школьникам как что-то, что, может быть, когда вы станете взрослее и мудрее, вам станет доступно. <...> Как такую заманчивую интеллектуальную вершину, к которой надо стремиться, — приводит издание слова экс-министра культуры на презентации тематического номера журнала «Историк» к 200-летию писателя в книжном клубе «Достоевский».
pixabay.com
Фёдор Достоевский — российский историк, писатель, философ и публицист. Его перу принадлежат «Братья Карамазовы», «Идиот», «Преступление и наказание».
Ранее помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил ввести ещё один обязательный ЕГЭ в школах — по истории. Об этом экс-министр культуры заявил на научно-практической конференции «Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны».