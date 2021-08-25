Помощник Путина Мединский предложил сделать обязательным ЕГЭ по истории

Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил ввести ещё один обязательный ЕГЭ в школах — по истории. Об этом экс-министр культуры заявил на научно-практической конференции «Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны», пишет ТАСС.

Я убеждён, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории. Я не могу понять, почему история менее важный предмет, чем математика и русский язык, — пояснил свою позицию Мединский.

Также помощник главы государства отметил, что ЕГЭ в России необходимо совершенствовать и не оставлять его единственным критерием оценки.

Накануне Мединского назначили главой комиссии по историческому просвещению. Созданная комиссия будет улучшать качество преподавания и популяризации истории в российских школах. Также её задача — разоблачать манипуляции историческими фактами, заявил экс-министр культуры.

Ранее в России нашли учебник истории, в котором не в полной мере отражены события Сталинградской битвы, что возмутило президента Владимира Путина. Пособие не используется в школах, но есть в ряде колледжей.