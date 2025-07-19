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19 июля 2025 в 03:50

Удар БПЛА стал причиной остановки поезда под Ростовом

Под Ростовом поезд остановился из-за удара БПЛА по трансформатору

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В Ростовской области из-за повреждения трансформатора в результате атаки украинских беспилотников было приостановлено движение пассажирского поезда, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что состав двигался по маршруту Адлер — Москва.

Из-за отключения электричества остановлено движение пассажирского поезда Адлер-Москва. Состав отводят на безопасное расстояние, — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область привела к отключению электроснабжения в пяти населенных пунктах Каменского района, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, без света остались примерно две тысячи человек.

Кроме этого российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали восемь украинских беспилотников в центральном регионе страны, информировали в пресс-службе Министерства обороны РФ. В частности, семь дронов были сбиты над Брянской областью, еще один — над Орловской областью.

Также атака БПЛА настигла Калужскую область, где в результате удара была ранена 14-летняя девочка. Губернатор региона Владислав Шапша передавал, что дрон попал в двухэтажный дом в Сухиничском районе.

Юрий Слюсарь
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