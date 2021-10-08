Обман мандатами: предали ли Машков и Прилепин избирателей отказом от Думы

12 октября состоится первое заседание Госдумы VIII созыва. Однако в депутатских креслах не будет ряда хорошо известных россиянам лиц, за которых они голосовали на сентябрьских трёхдневных выборах. От мандатов отказались, в частности, актёр Владимир Машков, писатель Захар Прилепин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Почему знаковые фигуры отечественной культуры предпочли передать право изменить ситуацию в стране другим людям и не является ли это предательством по отношению к тем, кто отдал за них свои голоса, разбирался NEWS.ru.

Пиотровские: сын вместо отца

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский написал заявление об отказе от мандата депутата Госдумы спустя неделю после объявления результатов выборов. Он возглавлял петербургскую группу избирательного списка «Единой России» и одержал убедительную победу. По официальной информации, это решение Пиотровский принял в связи с тем, что решил продолжить активную работу в Эрмитаже и Союзе музеев России, где является президентом. По неофициальной — в результате неудавшихся переговоров о назначении в случае его перехода в Госдуму на должность директора Эрмитажа его сына Бориса Пиотровского. Тот сейчас занимает пост вице-губернатора Петербурга, курирующего сферу культуры.

Такая версия действительно озвучивалась политологами. И схема была вполне возможна. Но видимо, переход сына Михаила Пиотровского в Эрмитаж почему-то не согласовали, и отец отказался от мандата, — подтвердил в беседе с NEWS.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Сам Михаил Пиотровский отказался ответить на вопрос журналиста NEWS.ru о том, почему он передумал занять депутатское кресло.

Михаил Борисович Пиотровский Михаил-Борисович Пиотровский/vk.com

Кому достались мандаты Машкова и Прилепина?

Объяснения рвавшихся в Госдуму ярких медийных лиц о причинах отказов от мандатов будто написаны под копирку: все они ссылаются на занятость по основному месту работы. Одну из самых активных предвыборных кампаний провёл писатель Захар Прилепин, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду». Однако сразу после победы, как только дело дошло принятия решения, Прилепин отдал свой мандат однопартийцу, лидеру нижегородского списка партии Дмитрию Кузнецову. Комментируя это решение на своём YouTube-канале, писатель сказал про необходимость проведения им внутрипартийной работы и, конечно, сочинение новых книг. Что, по его мнению, никак нельзя совместить с работой депутата Госдумы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Самая фантасмагоричная схема, напоминающая игру «Передай другому», получилась с мандатом, который полагался лицам из федерального списка «Единой России». Сначала от места в Госдуме, сославшись опять же на занятость, отказалась директор Государственного театра наций, гендиректор театральной премии «Золотая маска» Мария Ревякина. Её мандат автоматически перешёл к занимавшему девятое место в списке Владимиру Машкову. Но актёр тоже не захотел оставлять возглавляемый им Московский театр Олега Табакова («Табакерку»).

Следующим на очереди был директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырёв, который, как и Пиотровский, предпочёл остаться на службе у искусства, а не представлять интересы своих избирателей. В итоге ЦИК вручила удостоверение депутата 31-летней Юлии Дрожжиной, руководителю московского штаба Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Драпеко предложила запретить «паровозы» на выборах

Актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко, переизбранная на новый срок, призналась NEWS.ru, что у неё «даже мысли не было» отказаться от места в Госдуме. Она согласилась, что практика передачи мандатов — «это нехорошо» и не совсем честно: люди голосовали за одних, а заседать в парламенте будут другие.

Есть так называемые паровозы — это люди, которых ставят во главе списка, они обычно принадлежат к определённой партии. Ну как бы обозначают эту партию. Те, кто голосует, видят знакомую фамилию и думают: «Ну да, вот это та партия, за которую я хочу голосовать». А потом победители выборов отказываются от мандата, и проходят те, кто за ними, — объяснила механизм Елена Драпеко.

По мнению депутата Госдумы, практику передачи мандатов от одного лица другому следует запретить. Драпеко считает, что если в Госдуму будут проходить только те люди, за которых голосовали избиратели, выборы в России станут более честными.

Если практику передачи мандатов запретят, тогда будет более честная избирательная кампания, конечно. Тогда люди будут голосовать не за «паровозов», а за реальных людей, которые потом будут представлять их интересы. В этом смысле я согласна, что, конечно, это нехорошо, — отметила Елена Драпеко.

Она также добавила, что «у нас ещё много слабых мест в избирательном законодательстве, которые позволяют делать манипуляции с голосами избирателей».

Актёр и режиссёр Николай Бурляев, попавший в Госдуму впервые, отметил, что несколько удивлён отказами своих коллег от мандатов, однако осуждать их не стал.

Каждый волен выбирать то, что он считает нужным. Значит, эти люди посчитали более важными те посты, которые они сейчас занимают. Никакого обмана я тут не вижу: мандат передаётся по очереди. Если отказывается один, идёт другой, которого рекомендует партия. Поэтому тут предательства нет, это лотерея, — считает новоиспечённый депутат.

Николай Бурляев назвал себя полностью готовым к выполнению миссии депутата Госдумы и заверил NEWS.ru, что у него есть много планов и проектов законов. Но рассказывать о них сейчас счёл преждевременным — «дабы не пугать оппонентов».