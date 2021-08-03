Бурляев объяснил причину развода с Натальей Варлей

Советский и российский актёр Николай Бурляев в интервью «Экспресс газете» объяснил развод с артисткой Натальей Варлей. Он намекнул, что разрыв произошёл из-за непростого характера бывшей супруги.

Наташа — моя первая любовь, и я рад её видеть, слушать. Она пишет прекрасные стихи. Жаль, что очень мало снимается в кино. Наташа — человек очень достойный, хотя и сложный, — отметил Бурляев.

Актёров познакомил общий приятель. Позже Варлей подчёркивала, что ещё в школе увидела картину «Иваново детство» и влюбилась в Бурляева, игравшего Ивана Бондарева. Отношения между ними переросли в бурный роман очень быстро, а через месяц пара оказалась в ЗАГСе. От бракосочетания влюблённых отговаривали друзья, ведь им тогда едва исполнилось по 20 лет. Как и предрекали знакомые, союз оказался недолговечным. Причины развода не раскрывали ни Варлей, ни Бурляев.

3 августа Бурляеву исполнилось 75 лет. Он попал в кино в возрасте 13 лет. Николай Петрович позднее признавался: он знал свою судьбу и уже в пять лет предвидел её интуитивно. Мальчишку заметил Андрей Кончаловский. Режиссёр определил судьбу будущего актёра, за что тот ему безмерно благодарен. Бурляев сыграл во множестве картин. Среди них — «Служили два товарища», «Андрей Рублёв», «Мастер и Маргарита» и другие. Бурляев является членом Союза писателей России и лауреатом премии Ленинского Комсомола.

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