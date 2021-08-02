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Знал свою судьбу и предвидел её интуитивно: Николаю Бурляеву — 75
Кино

Знал свою судьбу и предвидел её интуитивно: Николаю Бурляеву — 75

11:18, 03 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российский актёр, кинорежиссёр и народный артист РФ Николай Бурляев отмечает 3 августа юбилей. Снимавшемуся у Андрея Тарковского актёру исполняется 75 лет.

Бурляев попал в кино в возрасте 13 лет. Николай Петрович позднее признавался: он знал свою судьбу и уже в пять лет предвидел её интуитивно. Мальчишку заметил Андрей Кончаловский. Режиссёр определил судьбу будущего актёра, за что тот ему безмерно благодарен.

Дальше эту зароненную в душу искру стал разжигать Андрей Тарковский. Провиденциально и то, что мне удалось убедить Тарковского дать мне роль Бориски, отливающего колокол. Ведь он не хотел меня даже пробовать, писал эту роль для другого человека, — рассказывал актёр. 

Тогда он, как и Бориска, отливая колокол, не знал секретов мастерства, но со временем стал профессионалом в актёрском деле.

Бурляев сыграл во множестве картин. Среди них — «Служили два товарища», «Андрей Рублёв», «Мастер и Маргарита» и другие. Бурляев является членом Союза писателей России и лауреатом премии Ленинского Комсомола. 

Самые яркие роли Бурляева — в фотогалерее NEWS.ru.

«Иваново детство», 1962 год

Russian Look

«Андрей Рублёв», 1966 год

Russian Look

«Служили два товарища», 1968 год

kinopoisk.ru

«Игрок», 1972 год

РИА Новости

«Маленькие трагедии», 1979 год

kino-teatr.ru

«Военно-полевой роман», 1983 год

kinopoisk.ru

Автор сценария, режиссёр-постановщик и исполнитель главной роли заслуженный артист РСФСР Николай Бурляев на съёмках фильма «Лермонтов»

Юрий Иванов/РИА Новости

«Лермонтов», 1986 год

kinopoisk.ru

«Мастер и Маргарита», 1994 год

kinopoisk.ru

«Адмирал», 2009 год

kinopoisk.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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