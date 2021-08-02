Знал свою судьбу и предвидел её интуитивно: Николаю Бурляеву — 75

Российский актёр, кинорежиссёр и народный артист РФ Николай Бурляев отмечает 3 августа юбилей. Снимавшемуся у Андрея Тарковского актёру исполняется 75 лет.

Бурляев попал в кино в возрасте 13 лет. Николай Петрович позднее признавался: он знал свою судьбу и уже в пять лет предвидел её интуитивно. Мальчишку заметил Андрей Кончаловский. Режиссёр определил судьбу будущего актёра, за что тот ему безмерно благодарен.

Дальше эту зароненную в душу искру стал разжигать Андрей Тарковский. Провиденциально и то, что мне удалось убедить Тарковского дать мне роль Бориски, отливающего колокол. Ведь он не хотел меня даже пробовать, писал эту роль для другого человека, — рассказывал актёр.

Тогда он, как и Бориска, отливая колокол, не знал секретов мастерства, но со временем стал профессионалом в актёрском деле.

Бурляев сыграл во множестве картин. Среди них — «Служили два товарища», «Андрей Рублёв», «Мастер и Маргарита» и другие. Бурляев является членом Союза писателей России и лауреатом премии Ленинского Комсомола.

Самые яркие роли Бурляева — в фотогалерее NEWS.ru.