Снимавшийся у Тарковского актёр негативно оценил российское кино

Актёр Николай Бурляев, снимавшийся у режиссёра Андрея Тарковского, негативно оценил российское кино. Он считает современный кинематограф «омерзительным», а отечественные сериалы «гнусными и бездарными». Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу «Ещёнепознер».

Есть десяток фильмов, я могу их назвать, которые не стыдно глядеть. Всё прочее — понижение духовного уровня народа, это предательство того, что добился Тарковский, [Сергей] Бондарчук, [Василий] Шукшин, все, кто в прошлом веке работал. Предательство кино стало товаром, — высказался Бурляев.

Советский актёр родился в 1948 и сыграл во множестве картин. Среди них — «Служили два товарища», «Андрей Рублев», «Мастер и Маргарита» и другие. Является членом Сояза писателей России, народным артистом и лауреатом премии Ленинского комсомола.

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