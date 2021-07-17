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Названы победители Каннского фестиваля

23:38, 17 июля 2021
Фото: .instagram.com/festivaldecannes/
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Победители 74 Международного Каннского кинофестиваля объявлены во Франции. «Золотая пальмовая ветвь» присуждена франко-бельгийской картине «Титан» Джулии Дюкорно, сообщается на сайте фестиваля.

Гран-при получили иранская картина «Герой» Асгара Фархади и «Купе номер шесть» Юхо Куосманена, который был снят в копродукции с Россией на русском языке.

Лучшим режиссёром признан Леос Каркас, автор фильма «Аннет» (Франция). Главная актёрская награда досталась Калебу Лэндри Джонсу за фильм «Нитрам» (Австралия).

В номинации «Лучшая актриса» победительницей стала Рената Реисве за фильм «Худший человек в мире» (Норвегия). Работа российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», которая принимала участие в основном конкурсе, призами не отмечена.

Ранее картина российского режиссёра Киры Коваленко «Разжимая кулаки» получила Гран-при Каннского фестиваля в конкурсной программе «Особый взгляд». Столь высокой награды престижного фестиваля российская картина удостоена впервые в истории.

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