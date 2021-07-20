Лучший в Каннах: о чём фильм «Титан» и когда его покажут в России

Главную награду 74-го Международного Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получил мрачный триллер от француженки Джулии Дюкорно. Режиссёр картины стала второй женщиной в истории фестиваля, получившей эту награду — её опередила Джейн Кэмпион с драмой «Пианино» (1993 год).

О чём повествует раскритикованный «Титан» и когда фильм покажут России — в материале NEWS.ru.

Убила поклонника, родителей и «отдалась» автомобилю

Главная героиня «Титана», который зрители советуют смотреть вполглаза из-за жестоких сцен, — девушка по имени Алексия (играет модель Агата Руссель). Из-за детской травмы головы она вынуждена жить с титановой пластиной. Девушка работает танцовщицей, участвуя в эротических выступлениях и пользуясь вниманием со стороны мужчин. Но один из поклонников оказывается особенно настойчив.

После работы он преследует Алексию до машины, предлагая завязать отношения, однако та даёт отпор, воткнув преследователю в ухо заколку для волос. Далее начинается череда действий, которые сложно объяснить, а тем более — сложить в единый сюжет: Алексия прячет тело убитого, идёт уничтожать улики, по дороге видит автомобиль и совокупляется с ним, затем отправляется домой и сжигает своих родителей, пустившись в бега.

Свой путь Алексия продолжает по горам трупов, чем в результате привлекает внимание полиции. Заправленный смехом, сексом и насилием сюр сопровождает угнетающая неоновая картинка, создавая визуально яркую, вкусную, но отталкивающую по наполнению ленту. Пытаясь скрыться от преследования, героиня «превращает» себя в мальчика, прикинувшись сыном начальника пожарной станции Венсана (его играет Венсан Линдон).

Психология жестокости

Объяснить кровожадность девушки можно титановой пластиной в голове или же детскими травмами — только вот уже не головы, а души, куда титановую пластину не засунешь. Идея на поверхности: Алексию не любил отец, с возрастом девушка стала социопатичной и теперь испытывает любовь лишь к неодушевленным предметам — это зритель наблюдает в сцене совокупления с автомобилем. К слову, в процессе полового акта с машиной героиня беременеет неким механическим существом, к которому, ожидаемо, не испытывает тёплых чувств просто потому, что не умеет.

Пытаясь избавиться от плода в животе, Алексия невольно становится на место своего отца, когда-то разрушившего её психику своей холодностью. В это же время персонаж Венсана, принимающего Алексию за своего сына, проявляет к ней нежную любовь, благодаря которой девушка учится принимать своего ребёнка. Несмотря на всю жестокость повествования, этот тандем не связанных кровными узами людей кажется довольно трепетным. Зритель наблюдает, как в Алексии просыпается что-то человеческое, когда запачкавшая руки в крови девушка начинает проявлять сострадание.

Кадр из фильма «Титан» kinopoisk.ru

Аналогичная жестокость прослеживается и в самой первой картине Дюкорно — «Сырое», фильм рассказывает о превращении вегетарианки в каннибала. Корни этой любви хрупкой француженки к изобретательным кровавым триллерам берут начало в детстве: в восемь лет Дюкорно ознакомилась с фильмом «Психо» Альфреда Хичкока и, судя по всему, осталась под впечатлением.

«Бегите к раковине, пока не стошнило»

Картину на фестивале встретили аплодисментами, а некоторые зрители ещё до объявления итогов прочили «Титану» главную награду. Однако всё не так однозначно. Оценки оказались совсем полярными, и если одна часть аудитории решительно не закрывала глаза во время просмотра, то другая бегала в уборную из-за рвотных позывов при виде крови.

Ну вот Канны и дождались своей сенсации, с которой непонятно как быть — то ли награждать «золотой пальмой», то ли бежать к раковине, пока не стошнило. То ли сначала бежать, а потом все-таки награждать, — комментирует ленту критик Валерий Кичин.

В личном рейтинге журналиста и кинокритика Антона Долина «Титан» удостоился восьмого места со средней оценкой. В своей короткой рецензии критик назвал фильм «лишённым внутренней дисциплины и логики», с чем, в общем-то, нельзя не согласиться. Сюжет прослеживается тяжело, оставляя зрителя в недоумении.

Не сказать, что «Титан» — революционное кино. Дэвид Кроненберг — в анамнезе этого безумного фильма, — пишет обозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова, подчёркивая, что большинство критиков остались недовольны картиной.

Историю безотцовщины негативно оценил и британский журналист Питер Брэдшоу в материале для The Guardian, назвав «Титан» неуклюжим. Он сравнил фильм с первой полнометражной работой Дюкорно, отметив, что «Сырое» очевидно выигрывает на его фоне.

И финальный кадр, которого зрители ждали весь фильм, довольно слабый, — заключил Брэдшоу.

Российские зрители тоже смогут оценить «Титан». Дистрибьюторы уже выкупили права на показ фильма. Картина выйдет в прокат осенью 2021 года.