В Раде призвали лишить ветеранов ВСУ всех льгот

Ветеранов Вооруженных сил Украины необходимо лишить каких бы то ни было льгот, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Гурин. По его словам, которые передает «Страна.ua», государство должно осуществлять лишь некоторые выплаты.
У ветеранов не должно быть никаких «льгот». Никаких бесплатных проездов, нулевой растаможки автомобилей и другого «совка». У ветеранов должны быть выплаты на накопительную пенсию за время нахождения на ЛБС, компенсация процентов по ипотеке, программы обучения, переобучения, лечение, реабилитации, протезирование, помощь в поиске работы, — написал Гурин.
Также он сравнил себя с военными, заявив, что у него «своя присяга и своя служба», а защита Украины прописана в конституции как обязанность каждого гражданина. Однако после резонанса в соцсетях Гурин извинился и заявил, что его «занесло».
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что власти Украины превратили страну в нацистский гнойник. Поводом для таких резких заявлений стало решение демонтировать мемориальный комплекс «Холм Славы» во Львове.
До этого командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский выступил с резкой критикой в адрес решения Владимира Зеленского об отказе от демобилизации военнослужащих до окончания боевых действий. По его словам, подобная позиция президента равносильна приговору для сотен тысяч украинских военных.