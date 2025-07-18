В ВСУ обругали Зеленского за отказ от демобилизации «измотанных бомжей» Офицер Ярославский: отказ Зеленского от демобилизации стал приговором для солдат

Отказ от демобилизации украинских военных до победы, озвученный президентом страны Владимиром Зеленским, звучит как «приговор для сотен тысяч человек», заявил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он отметил, что военные с 2022 года живут в зоне боевых действий, как «бомжи по подвалам и погребам».

Я представляю всех этих депутатов, стоящими перед боевыми бригадами под Покровском. Глядя в глаза измотанным и усталым воинам, которые с 2022 года живут в прифронтовых селах, как бомжи по подвалам и погребам, без ротаций, без ясных перспектив, без понимания, когда это закончится, — написал Ярославский.

Ранее между Зеленским и депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко произошла перепалка в парламенте из-за вопроса о демобилизации военных. Президент ответил, что бойцы ВСУ «вернутся домой, когда мы победим врагов» и что они «заслуживают ротации, когда такие, как вы, будете на фронте». На это Гончаренко начал кричать, что «нужно иметь совесть».

В СМИ между тем появилась информация, что украинские политики, общественные активисты и дипломаты обвиняют Зеленского в авторитарных тенденциях и ограничении политической конкуренции. Журналисты утверждают, что глава государства злоупотребляет чрезвычайными полномочиями в условиях военного положения.