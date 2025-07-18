Отказ от демобилизации украинских военных до победы, озвученный президентом страны Владимиром Зеленским, звучит как «приговор для сотен тысяч человек», заявил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он отметил, что военные с 2022 года живут в зоне боевых действий, как «бомжи по подвалам и погребам».
Я представляю всех этих депутатов, стоящими перед боевыми бригадами под Покровском. Глядя в глаза измотанным и усталым воинам, которые с 2022 года живут в прифронтовых селах, как бомжи по подвалам и погребам, без ротаций, без ясных перспектив, без понимания, когда это закончится, — написал Ярославский.
Ранее между Зеленским и депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко произошла перепалка в парламенте из-за вопроса о демобилизации военных. Президент ответил, что бойцы ВСУ «вернутся домой, когда мы победим врагов» и что они «заслуживают ротации, когда такие, как вы, будете на фронте». На это Гончаренко начал кричать, что «нужно иметь совесть».
В СМИ между тем появилась информация, что украинские политики, общественные активисты и дипломаты обвиняют Зеленского в авторитарных тенденциях и ограничении политической конкуренции. Журналисты утверждают, что глава государства злоупотребляет чрезвычайными полномочиями в условиях военного положения.