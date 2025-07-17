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17 июля 2025 в 15:51

«Скатывается к авторитаризму»: на Украине вывели Зеленского на чистую воду

FT: на Украине обвинили Зеленского в переходе к авторитаризму

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: The Presidential Office of Ukraine via Capital Pictures/Global Look Press

Украинские политики, общественные активисты и дипломаты обвиняют президента Владимира Зеленского в авторитарных тенденциях и ограничении политической конкуренции, сообщает Financial Times. Издание подчеркивает, что глава государства злоупотребляет чрезвычайными полномочиями в условиях военного положения.

Антикоррупционные рейды в отношении видных украинских деятелей и шаги в пользу лоялистов на руководящих должностях привели к обвинениям в том, что правительство президента Владимира Зеленского скатывается к авторитаризму, — сказано в публикации.

Особое недовольство вызвал недавний визит сотрудников Государственного бюро расследований Украины (ГБР) к известному борцу с коррупцией Виталию Шабунину. В ходе обыска в харьковской квартире активиста были изъяты электронные устройства, включая телефоны, ноутбуки и планшеты.

Ранее в украинском парламенте произошел публичный конфликт между Владимиром Зеленским и депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко. Поводом для перепалки стал вопрос о перспективах демобилизации военнослужащих. В ответ Зеленский заявил, что солдаты ВСУ смогут вернуться домой только после победы, добавив, что они заслуживают ротации, когда такие политики, как Гончаренко, окажутся на передовой. Это высказывание вызвало эмоциональную реакцию депутата, который начал кричать о необходимости «иметь совесть».

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